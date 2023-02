FC Bayern - News und Gerüchte: Felix Magath zählt Nagelsmann an und kritisiert Schiedsrichter

Felix Magath hat sich zu Wort gemeldet und Julian Nagelsmanns Situation beim FC Bayern bewertet. Zudem bekamen die Schiedsrichter ihr Fett weg. Die News und Gerüchte zum FC Bayern.

Falls nicht, wäre für ihn Thomas Tuchel, der derzeit vereinslos ist seit seiner Entlassung bei Chelsea, ein durchaus denkbarer Nachfolger: "Natürlich könnte Tuchel theoretisch Bayern-Trainer werden. Ob er so lange warten will, weiß ich nicht."

Immerhin räumte Magath jedoch ein: "Wenn Nagelsmann die Meisterschaft holt, dann glaube ich nicht, dass der FC Bayern an dieser Position etwas verändern wird."

"Er war bei Hoffenheim. Da kam er aus der Nachwuchsabteilung und wurde von Beginn von allen voll unterstützt. Genauso in Leipzig." Doch: "Der FC Bayern ist eine andere Liga."

Ein Scheitern in der Bundesliga hingegen wäre für den 69-Jährigen etwas anderes: "Eine Saison ohne Meistertitel? Das wird schwer zu überleben sein. Egal für welchen Trainer." Eine Saison ohne Meisterschaft würde den Druck auf Nagelsmann enorm erhöhen. Und laut Magath habe Nagelsmann bislang noch gar keinen richtigen Druck in München erlebt.

Ein mögliches Ausscheiden gegen PSG in der Champions League (Hinspiel: 1:0) wäre für Magath kein Grund, den Trainer zu entlassen. "Ich glaube, dass ein Klub anerkennen muss, dass man gegen Paris ausscheiden kann. Egal wie hoch die Ansprüche des Vereins sind."

Felix Magath hat sich mal wieder zu Wort gemeldet und in einem Interview mit S ky auch über Julian Nagelsmann beim FC Bayern gesprochen. Dabei sei vor allem eines Grundvoraussetzung für dessen Verbleib beim Rekordmeister.

Ganz im Gegenteil. Im Interview mit S ky hatte er nach einer Frage zu diesem Thema einen längeren Lachanfall, ehe er dann doch antwortete: "Das wäre mir neu, wenn so eine Stimmung gegen den FC Bayern wäre." Magath erklärte weiter, dass sich in Spielen gegen Bayern ein "Gefühl der Unterstützung bei mir komischerweise nie eingestellt" habe. Und: "Ich kann das auch jetzt nicht erkennen."

Hasan Salihamidzic sprach nach der kontroversen Roten Karte gegen Abwehrspieler Dayot Upamecano beim Spiel in Mönchengladbach von einer länger anhaltenden Benachteiligung des FC Bayern durch die Schiedsrichter. Ex-Bayern-Coach Felix Magath will davon aber nichts wissen.

FC Bayern - News: Felix Magath kritisiert Schiedsrichter und FCB

Felix Magath sprach gegenüber Sky über die aktuelle Lage der Schiedsrichter in der Bundesliga und nahm die Rote Karte gegen Bayerns Dayot Upamecano zum Anlass, Kritik zu üben.

"Man ist nicht bereit, darüber zu reden, dass der Fußball in der Bundesliga, speziell in der Bundesliga, so verpfiffen wird von unseren Schiedsrichtern. Bei jeder Kleinigkeit, bei jedem Körperkontakt wird gepfiffen", sagte der dreimalige Meistertrainer (zweimal mit Bayern) und schob nach: "Ich darf aber nicht nur rumheulen, wenn es mich mal trifft. Es hat oft genug andere Vereine getroffen, gegen den FC Bayern."

Und Letzteres sei auch der einzige Unterschied zwischen Bayern und anderen Vereinen. "Sonst gibt es keinen." Generell jedoch zog Magath ein vernichtendes Urteil: "Das hat mit dem Sport und dem Fußball nichts mehr zu tun, was wir hier dem Zuschauer anbieten."

"Ich als Zuschauer drehe mich weg", sagte Magath über die derzeitigen Schiedsrichterleistungen, die Spiele teils drastisch beeinflussen. "Ich will das nicht sehen, ich will das als Fußballfan nicht sehen. Ich will 90 Minuten guten Fußball sehen und nicht, dass eine Mannschaft bevor- oder benachteiligt wird und alles nach fünf Minuten entschieden ist, weil einer gezupft hat und deshalb vom Platz muss."

Speziell der Platzverweis von Upamecano gefiel Magath überhaupt nicht, allerdings mit einer Einschränkung: "Grundsätzlich sage ich: Das ist lächerlich. Aber so, wie es in den letzten Monaten und Jahren in der Bundesliga gepfiffen wird, war das völlig korrekt."

Grundlegend seien die meisten Entscheidungen der Schiedsrichter "völlig regelkonform, aber schwachsinnig in der Auslegung".

