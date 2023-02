FC Bayern vs. Union Berlin - voraussichtliche Aufstellungen: Auf wen setzt Julian Nagelsmann nach der Pleite in Gladbach?

Am Sonntagnachmittag empfängt der FC Bayern Union Berlin zum Topspiel der Bundesliga. Nach der 2:3-Pleite in Gladbach will der Rekordmeister im Kampf um die Tabellenführung wieder einen Dreier einfahren und vor dem Showdown gegen PSG eine gute Leistung zeigen. Welche Elf schickt Julian Nagelsmann dafür auf den Rasen? Die voraussichtlichen Aufstellungen beider Teams.

Bei der 2:3-Pleite bei Borussia Mönchengladbach spielten einige Bayern-Stars unter ihren Möglichkeiten. Zu allem Überfluss sah Dayot Upamecano außerdem für eine strittige Szene glatt Rot und wird damit im Topspiel gegen Union Berlin nicht zur Verfügung stehen. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann betonte im Vorfeld auf der Pressekonferenz bereits, dass er gegen die Berliner mit einer intensiven Partie rechne. "Ich erwarte ein Spitzenspiel. Union hatte gestern ein anstrengendes Spiel in der Europa League. Sie bringen immer ihren Fußball auf den Platz, auf Konter ausgelegt, mit ihrer Körperlichkeit. Es ist immer unangenehm. Sie zu bespielen ist nicht leicht, weil du wenig Raum hast." Gegen Union geht es für den Rekordmeister auch um die Tabellenführung, die sich der BVB mit einem Sieg in Hoffenheim am Samstagnachmittag geschnappt hat. Sollte Union den FCB schlagen, würden die Berliner wohl auf dem zweiten Platz landen, denn das Torverhältnis spricht inzwischen klar für den BVB (+18 vs. +11). So könnte die Bayern-Startelf am Sonntag (17.30 Uhr im Liveticker) aussehen.

© getty Tor: Yann Sommer Bei seiner Rückkehr gegen seinen Ex-Klub in Gladbach gab es für den Schweizer Keeper bei allen drei Gegentoren wenig zu halten. Grundsätzlich machte er im Trikot der Bayern bisher einen selbstbewussten und sicheren Eindruck und wird auch gegen Union für die Münchner zwischen den Pfosten stehen.

© getty Abwehr: Alphonso Davies Zu Beginn der Rückrunde hatte der Kanadier einige weniger überzeugende Auftritte, doch aktuell zeigt die Formkurve bei ihm wieder nach oben. Die drei letzten Treffer der Bayern wurden allesamt vom Linksverteidiger vorbereitet und vor allem im Spiel nach vorn wirkte Davies wieder gewohnt stark.

© getty Matthijs de Ligt Die Leistungen des Niederländers waren zuletzt eher wechselhaft. Gegen Paris Saint-Germain gehörte er zu den besten Spielern auf Bayern-Seite und gab den Ton in der Defensive an. Gegen Gladbach saß der Niederländer zunächst auf der Bank und konnte nach seiner Einwechslung wenig überzeugen. Trotzdem dürfte er aufgrund von Upamecanos Sperre in der Innenverteidigung gesetzt sein.

© getty Benjamin Pavard Auch der Franzose dürfte in der hier prognostizierten Viererkette der Bayern in der Innenverteidigung gesetzt sein. Nagelsmann lobte auf der Pressekonferenz die Verlässlichkeit des 26-Jährigen, der zuletzt solide Leistungen zeigte.

© getty João Cancelo Nach einem guten Start im Trikot des Rekordmeisters spielte der Portugiese zuletzt nicht mehr ganz so stark auf. Nach Upamecanos Platzverweis in Gladbach stellte Nagelsmann auf Viererkette mit Cancelo als Rechtsverteidiger um. Das ist auch für das Spiel gegen Union zu erwarten.

© getty Mittelfeld: Joshua Kimmich Der Mittelfeldmotor ist in der Bayern-Zentrale unantastbar und war gegen Paris und Gladbach einer der besten Spieler im Aufgebot des FCB. Dass er gegen zweikampfstarke Unioner den Ton angibt, könnte spielentscheidend sein.

© getty Leon Goretzka Neben Kimmich dürfte auch Goretzka auf der Doppelsechs von Beginn an gesetzt sein. Zuletzt zeigte der 28-Jährige einige eher unauffällige Auftritte, gegen Union sollte er dem Spiel wieder mehr seinen Stempel aufdrücken.

© getty Leroy Sané Nagelsmann versicherte auf der Pressekonferenz vor der Partie, dass der Bus-Vorfall keine Auswirkungen auf das Sportliche habe. Da Serge Gnabry gegen Gladbach nicht überzeugen konnte und sich vor seiner Auswechslung zur Pause acht Ballverluste leistete, könnte Sané für ihn in die Startformation rotieren.

© getty Jamal Musiala Gegen eine gut-sortierte Gladbacher Defensive hatte der Youngster nach seiner Einwechslung Schwierigkeiten, trotzdem dürfte er gegen Union wieder von Beginn an dabei sein. Seine Dribbelstärke und Anspielbarkeit als Kombinationsspieler könnten der Schlüssel sein, um die Berliner Abwehr zu knacken.

© getty Thomas Müller Nach seiner Auswechslung in der 16. Minute gegen Gladbach kündigte Nagelsmann bereits an, dass der Routinier gegen den kommenden Gegner von Beginn an ran dürfe. "Ich habe mit Thomas lang gesprochen, dass er nicht glücklich ist, ist klar. Er ist sehr professionell und ein wichtiger Ansprechpartner. Am Sonntag wird er beginnen", versicherte Nagelsamann.

© getty Eric Maxim Choupo-Moting Der einzige echte Neuner im Kader des Rekordmeisters hatte laut Nagelsmann zuletzt "ein bisschen Probleme am Nacken" und sein Startelfeinsatz ist daher fraglich. Sollte er fit genug sein, dürfte er aber für die Startformation eingeplant sein.

© imago images FC Bayern: Ersatzbank In dieser prognostizierten Startelf würde Nagelsmann im Vergleich zum Gladbach-Spiel auf vier Positionen rotieren. Falls das dem Coach der Bayern zu viel sein sollte, dürfte Gnabry wohl die besten Chancen auf einen Platz in der Startelf haben. Möglicherweise auch anstelle von Choupo-Moting im Sturmzentrum, falls dieser als nicht fit genug eingestuft werden würde. Darüber hinaus ist auch der genesene Sadio Mané endlich wieder eine Option, wenn auch vorerst nur von der Bank. Mit Mathys Tel hat Nagelsmann eine weitere Option für die Offensive und auch Daley Blind kommt für Spielminuten infrage, wenn der Coach im Laufe der Partie die Defensive verstärken möchte.