FC Bayern München: Alphonso Davies in der Formkrise - welche Optionen hat Nagelsmann?

Während Neuzugang João Cancelo beim FC Bayern München auf der rechten Abwehrseite sofort überzeugt, schlitterte Alphonso Davies auf links in eine Formkrise. Welche Optionen hat Trainer Julian Nagelsmann?

In den vergangenen Jahren war es beim FC Bayern München auf den Außenverteidiger-Positionen ja meist so: Wenn Linksverteidiger Alphonso Davies fit ist, dann ist er auch unumstritten - aber wer spielt in der ewigen Problemzone auf rechts?

Joshua Kimmich und Benjamin Pavard verkörpern dort internationale Klasse, sehen sich aber bekanntlich im Zentrum. Die als Backups verpflichteten Alvaro Odriozola und Bouna Sarr boten sich nie als echte Alternativen an. Josip Stanisic spielt zwar meist solide, aber nicht herausragend. Neuzugang Noussair Mazraoui setzte in der Hinrunde gute Akzente, muss aktuell aber wegen Herzproblemen passen. Am Freitag begann er immerhin wieder mit dem Aufbautraining.

Als Reaktion auf diese Gemengelage lieh der FC Bayern in der Winterpause João Cancelo von Manchester City aus. Trainer Julian Nagelsmann beorderte den 28-jährigen Portugiesen direkt in die Startelf - und der dankte mit zwei überzeugenden Auftritten. Beim 4:0-Sieg im DFB-Pokal gegen den FSV Mainz und beim 4:2 gegen den VfL Wolfsburg gelang Cancelo je ein Assist. Seine starken Flanken hätten sogar zu noch mehr Toren führen können.

Cancelo funktionierte in einer Dreierkette und in einer Viererkette, er funktionierte in einem stimmigen Mannschaftsgefüge in Mainz und bei einem generell enttäuschenden Auftritt in Wolfsburg. "Er gibt uns eine sehr gute Kreativität und Variabilität", lobte Nagelsmann. "Er kann mit beiden Füßen flanken. Er ist auf engem Raum ein sehr, sehr guter Fußballer und er ist nicht nur offensiv denkend."

Alphonso Davies: Viele einfache Ballverluste in Wolfsburg

Nach diesen Eindrücken dürfte Cancelo auf rechts fürs Erste gesetzt sein - während sich für Nagelsmann aber plötzlich auf der gegenüberliegenden Seite ein Problem auftut: Alphonso Davies schlitterte zuletzt in eine erhebliche Formkrise. Auf einen ordentlichen Rückrundenauftakt beim 1:1 gegen RB Leipzig folgten zwei schwache Auftritte gegen den 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt, ein Bankplatz in Mainz (dafür aber ein Tor nach Einwechslung) und der vorläufige Tiefpunkt in Wolfsburg.

"Überspielt ist er glaube ich nicht", mutmaßte Nagelsmann nach dem Wolfsburg-Spiel. "Ich glaube, dass er teilweise einen Tick zu viel will. Er hat das Herz am rechten Fleck und will Dinge beeinflussen, Gas geben, alles reinwerfen." In diesem Übereifer "verpasst er manchmal den richtigen Moment zum Abspiel".

In Wolfsburg verzeichnete Davies zwar die meisten Ballaktionen auf Seiten des FC Bayern, leistete sich aber wie schon in Frankfurt auch mit Abstand die meisten Ballverluste (jeweils 23). Teilweise unterliefen dem 22-jährigen Kanadier unerklärliche Fehler. Davies' Passquote betrug bedenkliche 77 Prozent. Cancelo hatte auf der anderen Seite neun Ballverluste weniger und eine um neun Prozentpunkte bessere Passquote.

Während Cancelo zumeist die Linie hielt und von dort mit seinen starken Flanken glänzte, rückte Davies bei eigenem Ballbesitz eher ins Zentrum ein und überließ die Außenbahn dem Flügelstürmer Kingsley Coman, der zwei Treffer markierte.

FC Bayern München: Wer käme als Davies-Ersatz in Frage?

Beim bisher besten Rückrundenspiel in Mainz kümmerte sich Coman als Schienenspieler in einem 3-1-4-2-System sogar ganz alleine um den linken Flügel. Ob Davies' Formschwäche wäre das auch für die kommenden Partien denkbar, vielleicht sogar für das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain am nächsten Dienstag. Davor steigt am Samstag noch das Bundesligaspiel gegen den VfL Bochum.

Voraussetzung für ein Dreierketten-System wäre aber wohl die Genesung des in Wolfsburg angeschlagen fehlenden Dayot Upamecano - ansonsten gäbe es schließlich nicht genügend Innenverteidiger. Lucas Hernández verpasst wegen eines Kreuzbandrisses die restliche Saison.

Welche Optionen hat Nagelsmann sonst noch für die Linksverteidiger-Position? Am naheliegendsten wäre der ablösefrei von Ajax Amsterdam gekommene Winter-Neuzugang Daley Blind. Bei seinen beiden ersten Kurzeinsätzen präsentierte sich der 32-Jährige stabil, bei der WM war er in der niederländischen Nationalmannschaft als linker Schienenspieler in einem Dreierketten-System gesetzt.

In Frage käme natürlich auch Cancelo, der bei Manchester City munter zwischen den Abwehrseiten wechselte. Damit würde Nagelsmann die Problemzone aber nur wieder auf die andere Seite verschieben.

FC Bayern München: Die nächsten Spiele des FCB