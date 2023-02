FC Bayern: 100-Millionen-Euro Angebot für Randal Kolo Muani im Sommer?

Der FC Bayern könnte im kommenden Sommer ein Mega-Angebot für Eintracht Frankfurts Shootingstar Randal Kolo Muani abgeben. Das berichtet die französische L'Equipe.

Offenbar planen die Bayern, im nächsten Transferfenster ein konkretes Angebot für den Stürmer zu unterbreiten. Mit dem Berater des 24-Jährigen steht der deutsche Rekordmeister demnach bereits in Kontakt.

Der Spieler selbst soll dem Bericht zufolge indes nicht auf einen baldigen Abschied von der Frankfurter Eintracht drängen. Lediglich bei einem Verpassen der Champions-League-Plätze würde Kolo Muani über einen Vereinswechsel nachdenken.

Laut L'Equipe wäre die SGE ab einem Angebot von 80 Millionen Euro gesprächsbereit. Sollte der Stürmer seine Form bestätigen und eine ähnlich starke Rückrunde spielen, erwarten sich die Frankfurt-Verantwortlichen sogar eine Ablöse von 100 Millionen Euro.

Kolo Muani ist noch bis 2027 vertraglich an die Eintracht gebunden. In der laufenden Saison ist der Franzose mit 14 Toren und 14 Assists in 28 Pflichtspielen Topscorer der Bundesliga und klarer Leistungsträger bei Frankfurt. Neben den Bayern gelten auch einige Premier-League-Klubs als interessiert.