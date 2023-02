FC Bayern München, News und Gerüchte: Leon Goretzka kontert Fitness-Debatten

Leon Goretzka hat die anhaltenden Diskussionen über seinen Fitnesszustand gekontert. Der FC Bayern München plant nach der Saison offenbar eine Marketing-Reise nach Australien - unter einer Bedingung. Nach dem Wechsel von Michael Rechner von der TSG Hoffenheim zum FC Bayern muss sich der türkische Nationaltrainer Stefan Kuntz einen neuen Torwarttrainer suchen. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

Leon Goretzka sieht sich als "gebrandmarktes Kind"

Leon Goretzka hat die anhaltenden Diskussionen über seinen Fitnesszustand gekontert. "Ich habe jetzt ein Spiel seit dem vierten Spieltag verpasst. Wenn man so ein gebrandmarktes Kind ist, dann wird diese Diskussion eben sehr schnell groß", sagte er nach dem 4:2-Sieg des FC Bayern am Sonntag beim VfL Wolfsburg zu Reportern. "Am Ende des Tages bin ich sehr zufrieden mit meinen Einsatzzeiten."

Seit seinem Wechsel vom FC Schalke 04 zum FC Bayern 2018 verpasste Goretzka verletzungsbedingt bereits 63 Pflcihtspiele. Zu Beginn dieser Saison musste er wegen einer Knie-Operation passen. Das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt verpasste er wegen Oberschenkelproblemen, in Wolfsburg stand er wieder in der Startelf.

Am Ende des Spiels trug er dabei sogar die Kapitänsbinde. Manuel Neuer fehlt bekanntlich verletzt, seine Stellvertreter waren entweder schon ausgewechselt (Thomas Müller, Kingsley Coman) oder vom Platz geflogen (Joshua Kimmich). "Das ist eine schöne Randerscheinung, für den FC Bayern so eine Binde am Arm zu haben. Da muss ich ehrlich sein: Das hat Spaß gemacht", sagte Goretzka. "Ich versuche schon Verantwortung auf dem Platz zu übernehmen, auch ohne Binde."