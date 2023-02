Champions League - Pressestimmen zum Sieg des FC Bayern bei PSG: "Coman war der Henker von Paris"

Der FC Bayern hat das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League mit 1:0 bei Paris Saint-Germain gewonnen. Hier gibt es die internationalen Pressestimmen.

Im Fokus steht in den Medien vor allem der angeschlagene Kylian Mbappé. Und natürlich Kingsley Coman, der den Siegtreffer erzielte.

Frankreich

Le Parisien: "Trotz der Rückkehr von Kylian Mbappé wachte PSG nur langsam auf und kassierte am Dienstag eine Pleite im Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern München. Der Hauptstadtklub hat seine Chancen auf die Qualifikation für das Viertelfinale ernsthaft gefährdet. In München gilt es, in drei Wochen ein Kunststück zu vollbringen."

L'Équipe: "Paris erwacht im Hinspiel zu spät. Damit befinden sich die Hauptstädter vor dem Rückspiel am 8. März in München in einer schwierigen Ausgangslage. Sie müssen sich vom Sieg im Champions-League-Viertelfinale 2021 inspirieren lassen."

Le Figaro: "Es gibt PSG mit und PSG ohne Kylian Mbappé. Man wusste es bereits, und die Bestätigung gab es am Dienstagabend bei der Niederlage der Pariser gegen ein kleines Bayern (0:1) im Achtelfinale der Champions League. Erinnern wir uns daran, dass PSG auch ohne seinen 24 Jahre alten Star auskommen sollte."

Eurosport.fr: "Paris erwacht viel zu spät. Kingsley Coman war der Henker seines früheren Klubs Paris. Die Pariser wurden lange Zeit dominiert und erwiesen sich erst mit der Rückkehr von Kylian Mbappé in der 57. Minute als gefährlich."

Le Monde: "Obwohl von Bayern besiegt, hat PSG weiter Hoffnung aufs Weiterkommen im Rückspiel in drei Wochen. Mit der Einwechslung von Kylian Mbappé wurde Paris zu einer anderen Mannschaft, nach dem sie in der ersten Halbzeit dominiert worden waren."

Libération: "Wenn's nicht sein soll, soll's nicht sein: Paris musste gegen die Bayern leiden, weil Kylian Mbappé fehlte. Im Prinzenpark war das Team von Christophe Galtier unsichtbar. Doch die Schlussphase des Spiels lässt auf das Rückspiel hoffen."