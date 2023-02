Bestätigt: FC Bayern wollte Kasper Schmeichel als Ersatz für Manuel Neuer

Der ehemalige Manchester-United-Keeper Peter Schmeichel hat am Rande des Bayern-Spiels bei Paris Saint-Germain bestätigt, dass der FC Bayern im Wintertransferfenster mit seinem Sohn Kasper, der aktuell für Nizza zwischen den Pfosten steht, über einen Transfer gesprochen hat.

"Jetzt steht hier Yann Sommer im Tor, aber es hätte auch mein Sohn sein können", sagte Schmeichel bei CBS Sports. "Noch an dem Tag, an dem Sommer unterschrieben hat, haben sie auch mit meinem Sohn gesprochen, denn es dauerte rund zehn Tage, bevor sie sich mit Borussia Mönchengladbach einig waren", ergänzte er. "Ich hätte also hier stehen und meinem Sohn beim Aufwärmen zuschauen können. Das Ganze ist dann aber leider nicht passiert", erzählte der Däne.

Bayerns Stammkeeper Manuel Neuer zog sich im Winterurlaub beim Skifahren einen Bruch des Unterschenkels zu. Der FCB suchte nach einem Ersatz und sprach dabei offensichtlich mit mehreren Kandidaten. Am Ende entschieden sich die Münchner für Gladbachs Yann Sommer.

Der 36-jährige Kasper Schmeichel wechselte erst im Sommer von Leicester City zu OGC Nizza. Mit den Foxes wurde er 2016 sensationell Meister. Für Dänemark hat er 89 Länderspiele gemacht.