FC Bayern München, News und Gerüchte: Lothar Matthäus sorgt sich um den FCB

Lothar Matthäus betrachtet die aktuelle Ergebniskrise beim FC Bayern München mit Sorge. Dem Team fehle "aktuell eine ganze Menge". Selbst eine titellose Saison hält die FCB-Legende für möglich. Der FCB verpflichtet João Cancelo und Manuel Neuer befindet sich offenbar auf einem guten Weg der Besserung. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FC Bayern.

© getty FC Bayern, News: Lothar Matthäus sorgt sich um den FCB Nach drei Unentschieden in Folge macht sich Lothar Matthäus große Sorgen um den FC Bayern, selbst eine titellose Saison des deutschen Rekordmeisters sei möglich. "Dem FC Bayern fehlt aktuell eine ganze Menge", meinte der 61-Jährige in seiner Sky-Kolumne. "Stand jetzt würde ich meine Hand nicht einmal für einen Titel der Bayern ins Feuer legen. Wenn man im Pokal in Mainz ausscheidet, wird es noch ungemütlicher für [Trainer Julian] Nagelsmann als ohnehin schon", führte Matthäus weiter aus. Die Bayern sind im Achtelfinale des DFB-Pokals am Mittwoch in Mainz gefordert (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Matthäus kritisierte dabei auch die Herangehensweise von Nagelsmann: "Manchmal habe ich das Gefühl, dass Nagelsmann permanent Kompromisse eingeht, weil so viele Spieler einen großen Namen haben und er alle bei Laune halten will." Durch die vielen Wechsel fehle es dem Team an einem festen Stamm und an Eingespieltheit. "Heute beherrscht diese Mannschaft selten den Kontrahenten. Abstimmung, Spielwitz, Hierarchie und damit auch Kontrolle auf dem Feld sind nicht zu erkennen", so Matthäus. "Man hatte Spieler, die Laufwege und Aktionen der Kollegen aus dem Effeff kannten. Heute ist das überhaupt nicht mehr der Fall. Gefühlt wissen heute dafür die Gegner, wie man gegen Bayern spielen muss, damit nicht allzu viel passiert. Und das darf nicht sein." Trotz der Ergebniskrise steht der FC Bayern in der Bundesliga-Tabelle weiterhin auf Platz eins, allerdings beträgt der Vorsprung auf Union Berlin gerade mal einen Punkt. Generell liegen nach dem 18. Spieltag Platz eins bis sechs in der Tabelle nur fünf Zähler auseinander.

© getty FC Bayern München: Passt João Cancelo zum FCB? Kurz vor dem Ende der Transfer-Deadline ist dem FC Bayern nochmal ein Coup gelungen. Der FCB leiht übereinstimmenden Medienberichten zufolge João Cancelo von Manchester City aus, der 28-Jährige ist bereits am Montagabend in der bayerischen Landeshauptstadt angekommen. Offenbar soll er bereits am Dienstag beim Abschlusstraining dabei sein und könnte am Mittwoch beim Pokalspiel in Mainz im Kader stehen. Der portugiesische Außenverteidiger kommt per Leihgeschäft in die Bundesliga, zudem sollen sich die Bayern angeblich eine Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro gesichert haben. Doch wie passt Cancelo überhaupt zum FCB? Was sind seine Stärken und Schwächen, gerade im Vergleich zu den direkten Konkurrenten auf der Position wie Benjamin Pavard? Hier geht es zu unserer Datenanalyse in Zusammenarbeit mit den Smart-Data-Spezialisten von Createfootball.

© imago images FC Bayern, Gerüchte: Manuel Neuer offenbar im Zeitplan Der Heilungsprozess bei Manuel Neuer nach dessen Schienbeinbruch beim Skifahren im Winter verläuft offenbar gut, das berichtet die Bild mit Verweis auf das Umfeld des Bayern-Torwarts. Der 36-Jährige soll "bestens" im Zeitplan liegen und zum Trainingsauftakt zur neuen Saison wieder auf dem Platz stehen. Zuletzt hatte sich FCB-Trainer Julian Nagelsmann nur vage zum möglichen Comeback von Neuer geäußert: "Ich weiß nicht, ob im Juni, Juli oder August." Der Trainingsauftakt beim FC Bayern findet normalerweise Anfang Juli statt, einen genauen Termin gibt es aber noch nicht. "Ich habe ihn in der Kabine getroffen und habe mich ein paar Minuten mit ihm unterhalten. Es sieht alles gut aus, auch, was die Wundheilung angeht", erklärte derweil Klubchef Oliver Kahn vergangene Woche. Neuer soll nach seiner Rückkehr erneut die Rolle der Nummer eins von Winterneuzugang Yann Sommer übernehmen.

© getty FC Bayern, News: Ex-Trainer Niko Kovac stichelt gegen FCB Nach dem Pokalspiel in Mainz ist der FC Bayern am kommenden Wochenende in der Bundesliga in Wolfsburg gefordert. Der VfL wiederum muss vor dem Duell mit dem deutschen Rekordmeister im Pokal bei Union Berlin ran. Dies hat Trainer Niko Kovac zu einer kleinen Spitze gegen sein Ex-Team animiert: "Ich glaube, es ist im Moment leichter, in München zu spielen als in Berlin", so Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel. Union sei der aktuell "schwerste Gegner, den wir hätten ziehen können". Kovac betreute die Münchener zwischen Sommer 2018 und November 2019, am Sonntag bekommt er vor eigenem Publikum in Wolfsburg die Chance auf eine Revanche gegen seinen Ex-Arbeitgeber. Anpfiff der Partie ist um 17.30 Uhr.