FC Bayern München: Marcel Sabitzer vor Wechsel nach England - ManUnited und Chelsea offenbar interessiert

Marcel Sabitzer weckt offenbar das Interesse der beiden englischen Top-Klubs Manchester United und FC Chelsea. Wie Sky berichtet, steht der FC Bayern mit beiden Vereinen in Gesprächen.

Laut Bild soll es auf einen Wechsel zu ManUnited hinauslaufen. Die Red Devils haben nach dem langfristigen Ausfall von Mittelfeldstratege Christian Eriksen Bedarf auf dieser Position. Der FC Chelsea verliert mit Jorginho wohl einen Mittelfeldspieler an den FC Arsenal - und hätte damit ebenso eine Vakanz.

Sabitzer fehlte bereits am Dienstag im Training der Bayern vor dem DFB-Pokalspiel beim FSV Mainz 05 am Mittwochabend.

Der Österreicher ist beim deutschen Rekordmeister zumeist nur zweite oder sogar dritte Wahl, im zentralen Mittelfeld setzte Trainer Julian Nagelsmann zuletzt auf andere Spieler. In 2023 bekam neben Joshua Kimmich und Leon Goretzka stets Ryan Gravenberch den Vorzug, Sabitzer spielte hingegen nur eine Minute.

In der laufenden Saison kam er in der Bundesliga zwar 15-mal zum Einsatz, allerdings nur zweimal über die vollen 90 Minuten. In 24 Pflichtspieleinsätzen in dieser Spielzeit gelangen ihm ein Tor und eine Vorlage.

FC Bayern: Marcel Sabitzer spielt kaum noch eine Rolle

Im Sommer kommt zudem wohl Sabitzers Landsmann Konrad Laimer vom Bundesliga-Konkurrenten RB Leipzig an die Säbener Straße, der Konkurrenzkampf um die zwei freien Plätze im Mittelfeld wird sich demnach nochmal verschärfen.

Der Mittelfeld-Allrounder, der bei den Bayern auch schon als Außenverteidiger aushelfen musste, kam 2021 auf Wunsch von Trainer Nagelsmann von RB Leipzig zum Rekordmeister.

Die Bayern zahlten 15 Millionen Euro Ablöse. Doch auch in seiner Debütsaison blieb der österreichische Nationalspieler hinter den Erwartungen zurück. Am Ende stand er bei 30 Pflichtspieleinsätzen, wobei ihm je ein Tor und ein Assists gelangen.

FC Bayern: Marcel Sabitzer im Steckbrief