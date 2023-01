Eintracht Frankfurt: Markus Krösche verteidigt Fans gegen Kritik von Uli Hoeneß

Sportvorstand Markus Krösche von Eintracht Frankfurt hat die Anhänger des Bundesligisten gegen Kritik verteidigt.

"Ich finde, dass wir herausragende Fans haben", sagte Krösche am Tag nach dem Remis bei Bayern München (1:1) im Sport1-Doppelpass: "Natürlich passiert immer mal etwas. Aber wir sind im engen Austausch mit der Szene."

Krösche reagierte damit auf Aussagen des Münchner Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß, der den Hessen ein Problem wegen ihrer "aggressiven Fans" unterstellt hatte.

Tatsächlich musste die Eintracht in der laufenden Saison bisher über 300.000 Euro an Strafen wegen diverser Vergehen ihrer Anhänger zahlen.

Außerdem kritisierte Krösche Hertha BSC für die Entlassung von Fredi Bobic. "Ich finde es schwierig. Als Sport-Geschäftsführer oder Sportdirektor hat man einen gewissen Einfluss - in der Planung, in der strategischen Ausrichtung. Aber es ist extrem schwierig, in das Heute einzugreifen. Dieser Zeitpunkt ist meiner Meinung nach der falsche. Das kann man dann am Ende der Saison machen", so Krösche.