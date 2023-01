FC Bayern München holt offenbar João Cancelo von Manchester City

Transfer-Kracher beim FC Bayern München! Der deutsche Rekordmeister leiht offenbar João Cancelo von Manchester City aus.

Das berichten mehrere Medien übereinstimmend, das Portal The Athletic meldete den Deal zuerst. Laut Sky soll der 28-Jährige noch am Montag den Medizincheck in München absolvieren.

Der portugiesische Außenverteidiger ist seit der Weltmeisterschaft 2022 in Katar nur noch zweite Wahl unter Pep Guardiola. Der Ausweg ist nun wohl ein Leihgeschäft zum FC Bayern. Der Deal mit dem deutschen Rekordmeister soll zudem eine Kaufoption beinhalten. Diese ist für den Sommer vorgesehen und soll bei 70 Millionen Euro liegen.

Der Rechtsfuß ist gelernter Rechtsverteidiger, kann aber links hinten in der Defensive agieren. Bei der WM kam der portugiesische Nationalspieler (41 Spiele, sieben Tore) in vier von fünf Spielen zum Einsatz, zunächst zweimal als Rechtsverteidiger, in den anderen beiden Partien als Linksverteidiger.

Auf Cancelos angestammter Position rechts hinten fehlt den Bayern Noussair Mazraoui wegen einer Herzmuskelentzündung auf unbestimmte Zeit. Von Benjamin Pavard als Ersatz ist Trainer Julian Nagelsmann nicht vollauf überzeugt, zumal der französische Nationalspieler offen mit einem Abschied liebäugelt. Beim jüngsten 1:1 in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt begann der Kroate Josip Stanisic rechts hinten.

© getty João Cancelo wechselte 2019 für 65 Millionen Euro von Juventus zu Manchester City.

FC Bayern: João Cancelo verlor Stammplatz bei Manchester City

Cancelo kommt in dieser Saison schon auf 17 Spiele in der Premier League, in denen er zwei Tore und eine Vorlage beisteuerte. Seinen Stammplatz aus der Hinrunde musste der 28-Jährige zum Jahreswechsel jedoch abgeben.

Cancelo stammt aus der Jugend Benficas und wechselte 2014 auf Leihbasis zum FC Valencia. Ein Jahr später verpflichteten ihn die Spanier für 15 Millionen Euro fest. Es folgten Stationen bei Inter und Juventus, ehe ihn ManCity 2019 für 65 Millionen Euro Ablöse verpflichtete. Dort steht er noch bis 2027 unter Vertrag.

FC Bayern: João Cancelo im Steckbrief