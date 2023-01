FC Bayern, News und Gerüchte: Enttäuschter Uli Hoeneß erwartet "deutliche Steigerung"

Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß nimmt die Mannschaft nach drei sieglosen Spielen in die Pflicht. Serge Gnabry erhält Unterstützung für seinen Paris-Ausflug. Geteilt sind die Meinungen bei einer Szene um Yann Sommer.

© imago images

FC Bayern, News: Hoeneß erwartet "deutliche Steigerung"

Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern, hat nach dem Remis gegen Eintracht Frankfurt klare Kritik am Auftreten geübt. "Ich bin enttäuscht von der Leistung der Mannschaft in den ersten drei Spielen" sagte er dem dem kicker. "Ich erwarte eine deutliche Steigerung mit Blick auf die Ziele, die wir erreichen wollen."

Erstmals seit 2007 startete der FCB mit drei Spielen ohne Sieg in ein neues Kalenderjahr, der Vorsprung an der Tabellenspitze gegenüber der siegreichen Konkurrenz ist zusammengeschrumpft. Union liegt einen Punkt hinter den Münchnern, Leipzig zwei, Dortmund drei.

Nicht ganz einig waren sich die Beteiligten nach dem Frankfurt-Spiel in ihrer Einschätzung des Gesehenen. Während Trainer Julian Nagelsmann in erster Linie von einer "Ergebniskrise" sprach, stellte Vorstandsboss Oliver Kahn klar: "Objektiv fällt auf, dass es zwei Mannschaften sind: die Mannschaft vor der Weltmeisterschaft und jetzt die Mannschaft nach der Weltmeisterschaft." Am Mittwoch stehe mit dem Pokalspiel in Mainz eine Partie an, die ohne Zweifel gewonnen werden müsse.