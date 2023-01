FC Bayern München, News und Gerüchte: Leon Goretzka fehlt im FCB-Training in Katar

Leon Goretzka fehlt im Training des FC Bayern, Marcel Sabitzer reist hingegen der Mannschaft nach Katar hinterher. Im Poker um Yann Sommer will sich der deutsche Rekordmeister offenbar auf keine Spielchen einlassen. Außerdem: Die Bayern denken wohl über ein spektakuläres Tauschgeschäft nach. Alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier.

Mit Manuel Neuer, Lucas Hernández, Noussair Mazraoui und Sadio Mané hat der FC Bayern aktuell eigentlich genügend verletzte Topspieler. Am gestrigen Sonntag fehlte dann auch noch Leon Goretzka bei den Trainingseinheiten.

"Die Situation ist anspruchsvoll", räumte auch Bayern-Coach Nagelsmann am Sonntag ein. Die Suche nach einem Ersatz für den langzeitverletzten Manuel Neuer könne "noch länger dauern, vielleicht passiert auch gar nichts".

Sommer hat noch bis Ende Juni 2023 Vertrag bei den Fohlen. Der Torhüter soll beim FC Bayern den aktuell verletzten Manuel Neuer ersetzen. Sommer selbst machte erst kürzlich klar, dass er sich einen Wechsel an die Isar vorstellen könnte.

Eine Hintertür soll es für den FC Bayern aber dennoch geben. Bei einem entsprechend hohen Millionen-Angebot würden die Gladbacher Sommer zu den Bayern ziehen lassen. Laut Informationen von Sport1 will man sich beim deutschen Rekordmeister auf so einen Poker aber nicht einlassen.

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Roland Virkus schob einem Wechsel von Yann Sommer zum FC Bayern erst vor wenigen Tagen einen Riegel vor. "Wir werden Yann Sommer nicht abgeben. Das haben wir den Bayern auch so mitgeteilt", stellte Virkus gegenüber der Rheinischen Post klar.

FC Bayern, Gerücht: Kommt Leao für Coman?

Der FC Bayern München denkt angeblich über ein spektakuläres Tauschgeschäft im kommenden Sommer nach: Wie Calciomercatoweb berichtet, hat der deutsche Rekordmeister Interesse an Offensivspieler Rafael Leao von der AC Milan. Im Gegenzug könnte angeblich Kingsley Coman zum italienischen Meister wechseln.

Bayern hofft dem Bericht zufolge, dass Leao seinen 2024 auslaufenden Vertrag in Mailand nicht verlängert. Dann wolle man den Rossoneri das Tauschangebot mit Coman unterbreiten, obwohl der Franzose Anfang 2022 seinen Vertrag in München bis 2027 verlängert hatte.

Leao feierte vergangene Saison seinen endgültigen Durchbruch bei Milan und ist inzwischen einer der begehrtesten Offensivspieler im Weltfußball. Auch Real Madrid, der FC Chelsea und Manchester City sollen an dem 23-jährigen portugiesischen Nationalspieler interessiert sein. In der laufenden Saison gelangen Leao bisher acht Tore und acht Vorlagen in 21 Pflichtspieleinsätzen.

