FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB zieht Tempo bei Yann Sommer wieder an

Beim FC Bayern München dreht sich weiterhin alles um die Torhüterposition. Der Rekordmeister soll das Tempo in den Verhandlungen um Yann Sommer wieder angezogen haben. Julian Nagelsmann macht intern wohl Druck. Gregor Kobel könnte eine Option für die Zukunft sein. News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

© imago images

FC Bayern München, Gerücht: Neue Entwicklungen um Yann Sommer?

Der FC Bayern München hat das Tempo in den Verhandlungen um einen Transfer von Yann Sommer wohl wieder angezogen. Wie der Schweizer Blick erfahren haben möchte, führt der Rekordmeister aktuell wieder Gespräche mit Borussia Mönchengladbach. Zuletzt habe es Differenzen bei der Ablösesumme gegeben. Mehrere Medien berichteten, dass Gladbach zwischen acht und zehn Millionen Euro verlange, um sich einen Nachfolger für den Torhüter finanzieren zu können.

Bayern soll wiederum ein Angebot von rund vier Millionen Euro vorgelegt haben. Die Zeitung spekuliert, dass Bayern bereit sein könnte, einen Mittelweg zu finden und beispielsweise fünf bis sechs Millionen Euro fix zu zahlen sowie variable Boni zu verhandeln, die die Summe auf bis zu acht Millionen Euro ansteigen ließen.

In den nächsten Tagen erwarte man eine Entscheidung. Gladbachs Suche nach einer Alternative war bisher offenbar nicht sehr ergiebig. Dem Bericht zufolge sollen Jonas Omlin (Montpellier) und Philipp Köhn (RB Salzburg) Kandidaten für die Sommer-Nachfolge sein. Dafür müssten sich aber erstmal alle Parteien einigen.

Die tz berichtet zudem, dass Bayern sich auf Sommer als Wunschkandidaten festgelegt habe. Zwar habe man sich auch mit anderen Torhütern befasst, doch eine echte Alternative gebe es derzeit nicht. Am Freitag starten die Bayern in Leipzig mit ihrem ersten Pflichtspiel in das Kalenderjahr.