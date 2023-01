FC Bayern München, News und Gerüchte - Julian Nagelsmann mit Klartext in Torwartfrage

Julian Nagelsmann sieht Sven Ulreich nicht als Nummer eins beim FC Bayern. Ein Wechsel von Yann Sommer könnte wegen der Situation von Jonas Omlin schwieriger werden. Hasan Salihamidzic hat wohl ein erneutes Angebot für Vladan Kovacevic abgelehnt.

© getty

FC Bayern, News: Ulreich Nummer eins? Nagelsmann mit Klartext

Julian Nagelsmann hat in der Frage nach einem neuen Torwart für den FC Bayern deutliche Worte gefunden. "Jeder sieht doch die Torwartsituation. Wir müssen einen Torwart holen, das steht außer Frage", bekräftigte der Trainer der Münchner seine schon zuletzt ausgesprochene Forderung am Freitagabend nach dem 4:4-Unentschieden im Testspiel gegen RB Salzburg.

Das veranschaulichte der 35-Jährige an einem Szenario mit Sven Ulreich: "Fiktiver Fall: Der Ulle reißt sich nächste Woche das Innenband, was machen wir dann? Dann muss ein ganz junger Torwart, der heute sein erstes Spiel gemacht hat, in der Champions League und Bundesliga spielen. Dann sagt jeder: Seid ihr noch ganz dicht? Warum holt ihr keinen Torwart?"

Eine Lösung mit Ulreich als Nummer eins wird es allerdings eher nicht geben. Es sei mit dem 34-Jährigen besprochen worden, dass man auf der Suche nach einem Keeper sei, der ihn wieder auf die Bank verdrängt. "Ulle weiß auch, dass wir uns darum bemühen müssen. Das ist unser Job, das Beste für den Verein zu tun", so Nagelsmann weiter.

Dabei geht es nicht um mangelndes Vertrauen. "Ulle kennt seine Rolle, wir wissen, was Ulle kann - Ulle weiß, was er kann", betonte Nagelsmann. "Vertrauen hatte er ja schon in der Hinrunde, als Manu verletzt war und er gespielt hat. Da habe ich ja nicht den dritten Torwart eingewechselt, sondern ihn", stärkte er seiner Nummer zwei den Rücken.