FC Bayern München, News und Gerüchte - Hasan Salihamidzic: Matthjis de Ligt gegen RB Leipzig "zu hundert Prozent dabei"

Das neue Heimtrikot des FC Bayern steht offenbar fest. Hasan Salihamidzic stellt einen Einsatz von Matthjis de Ligt gegen RB Leipzig in Aussicht. Außerdem lobt Brazzo Daley Blind.

Somit würde der FCB wohl einen Farbenwechsel vornehmen und stattdessen auswärts mit der Variante mit dem dominierenden Rot auflaufen. Vergleichswerte aus der Vergangenheit, was ein Heimtrikot mit weißem Grundton angeht, gibt es wenige. So berichtet die Bild , dass die Münchner 1932 in einem ähnlichen Jersey aufliefen.

Der Neuzugang von Juventus Turin muss mit einer Schwellung am Sprunggelenk eine Pause einlegen. Der 23-Jährige ist im Training umgeknickt. De Ligt kam in der Hinrunde auf 12 Einsätze für die Bayern.

© imago images

FC Bayern, News: Salihamidzic begeistert von Daley Blind

Hasan Salihamidzic ist von Neuzugang Daley Blind begeistert. "Daley hat trainiert, als würde er schon jahrelang bei uns sein", lobte der 45-Jährige den neu verpflichteten Verteidiger bei Sport1: "Ich bin sehr optimistisch, dass er uns weiterhelfen wird."

Der niederländische Nationalspieler Blind war in der vergangenen Woche zum Rekordmeister gewechselt, nachdem er seinen Vertrag bei Ajax Amsterdam vorzeitig aufgelöst hatte. Neben dem 32-Jährigen soll auch ein neuer Torwart an die Säbener Straße wechseln. Nach dem Ausfall von Manuel Neuer wollte sich Salihamidzic jedoch weiterhin nicht in die Karten schauen lassen: "Wir machen unsere Arbeit und werden irgendwann eine Entscheidung treffen."

Für die Münchner steht nach der Rückkehr aus Katar am Freitag ein Testspiel gegen Red Bull Salzburg an, bevor es eine Woche später mit dem Auswärtsspiel bei RB Leipzig in der Bundesliga weitergeht. "In Leipzig erwartet uns sofort eine schwierige Aufgabe", sagte Salihamidzic, "das wird ein echtes Spitzenspiel."