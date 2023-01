FC Bayern, News und Gerüchte: Vincenzo Grifo würde Streich "nicht gegen Nagelsmann" eintauschen

Freiburgs Offensivspieler Vincenzo Grifo hat über seinen Ex-Trainer Julian Nagelsmann gesprochen. Vor dem Wiederbeginn der Bundesliga hoffen die Bayern auf die Rückkehr von zwei Schlüsselspielern. Und: Bei Münchens Gegner RB Leipzig meldete sich Timo Werner mit einem Erfolgserlebnis zurück. News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern, News: Vincenzo Grifo zieht Christian Streich Ex-Trainer Julian Nagelsmann vor

Vincenzo Grifo vom SC Freiburg hat bei einem Vergleich seines Trainers Christian Streich mit seinem früheren Coach Julian Nagelsmann einen klaren Favoriten.

"Christian Streich tausche ich gegen niemanden ein, auch nicht gegen Nagelsmann. Ich spiele beim SC Freiburg, und da gehört Christian ja einfach dazu. Ich bin sehr glücklich, unter ihm spielen zu dürfen, und freue mich, so noch besser zu werden. Das wird Julian auch verstehen, da bin ich mir sicher", sagte Grifo in einem Interview mit der Bild am Sonntag.

Grifo blüht seit seiner Rückkehr aus Hoffenheim 2019 beim SC Freiburg auf, nachdem er zuvor bei den Kraichgauern unter Nagelsmann nicht über eine Reservistenrolle hinausgekommen war. "Beide sind überragende Trainer, so viel steht fest. Ich habe in Hoffenheim leider nicht viel gespielt, aber das lag nicht daran, dass Julian und ich nicht miteinander auskamen. Es passt in Freiburg unter Christian einfach besser", erklärte der 29-Jährige.

Streich sei für ihn einer der "Allergrößten" des Fußballs. "Warum sind Ronaldo und Messi die besten Spieler? Weil sie sich nie zurücklehnen, immer besser sein wollen. Genau das trifft auch auf Christian Streich als Trainer zu", betonte der italienische Nationalspieler. "Er setzt immer nochmal einen drauf - egal, wie gut man schon war."