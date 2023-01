FC Bayern München, News und Gerüchte: Verbleib doch eine Option? Das ist der Fahrplan mit Benjamin Pavard

Ein Verbleib von Benjamin Pavard beim FC Bayern München ist zuletzt in weite Ferne gerückt - aber nicht komplett vom Tisch. Matthijs de Ligt hat sich im Trainingslager in Doha verletzt. Yann Sommer kann zum FCB wechseln, wenn eine spezielle Forderung von Borussia Mönchengladbach erfüllt wird. Sadio Mané darf auf einen Einsatz in der Champions League gegen Paris Saint-Germain hoffen. Hier gibt es News und Gerüchte zum Rekordmeister.

© getty FC Bayern München, Gerücht: Wie geht es weiter mit Benjamin Pavard? Zuletzt rückte ein Verbleib von Benjamin Pavard beim FC Bayern München in weite Ferne - doch vom Tisch ist eine Vertragsverlängerung noch nicht. Das berichtet Sky. Der Plan des Weltmeisters von 2018 sei es nach wie vor, den Rekordmeister im Sommer zu verlassen. Während seiner Suche nach einem neuen Arbeitgeber könnte er aber auf Probleme stoßen. Der 26-Jährige möchte lieber in der Innenverteidigung spielen. Es könne jedoch kompliziert werden, einen Klub zu finden, der ihn als solchen verpflichtet, obwohl er die ganze Zeit hinten rechts spielt. Laut dem Pay-TV-Sender gebe es mit Real Madrid und dem FC Barcelona dennoch zwei Top-Klubs, die loses Interesse geäußert hätten. In München läuft der Vertrag des Franzosen noch bis 2024. Deshalb wolle der FC Bayern erstmal andere Themen bearbeiten - beispielsweise den auslaufenden Vertrag von Eric-Maxim Choupo Moting sowie die im Jahr darauf endenden Arbeitspapiere von Thomas Müller, Lucas Hernández und Manuel Neuer. Im Frühjahr werde es aber weitere Gespräche mit Pavard geben.

© getty FC Bayern München, News: Matthijs de Ligt verletzt? Matthijs de Ligt konnte im Trainingslager in Doha nicht mit dem Team trainieren. Ein Video der Abendzeitung zeigt den Niederländer mit dicker Bandage am linken Bein. Wie schwer die Verletzung ist, ist derzeit noch unklar. De Ligt verließ das Trainingsgelände aber eigenständig und mit rundem Gang. Mit Manuel Neuer, Sadio Mané, Lucas Hernández und Noussair Mazraoui fehlen dem FC Bayern München bereits vier wichtige Spieler.

© getty FC Bayern München, Gerücht: Gladbachs Forderung für Yann Sommer Der Poker um Yann Sommer könnte schon bald in die nächste Runde gehen. Ein Transfer zum FC Bayern München scheint dabei noch nicht vom Tisch zu sein. Borussia Mönchengladbach fordert dafür aber offenbar eine Kompensation der Ablösesumme, die sie für einen Nachfolger investieren müssten. Laut Bild gestalte sich die Suche nach einem solchen aber schwierig. Für Top-Kandidat Jonas Omlin soll Montpellier zwischen acht und zehn Millionen Euro verlangen. Die Boulevardzeitung berichtet jedoch, dass Gladbach auch schon ab einem Angebot von sechs Millionen Euro mit sich reden lasse - vorausgesetzt, man finde einen Sommer-Nachfolger für eine ähnliche Summe. Bayern biete derzeit nur vier Millionen Euro. Noch Anfang der Woche hatte Fohlen-Sportdirektor Roland Virkus gesagt, dass man Sommer nicht abgeben werde: "Das haben wir den Bayern auch so mitgeteilt." Sommer ließ auf einem Instagram-Post durchklingen, dass er einem Wechsel nicht abgeneigt wäre. Er müsse jetzt "die richtige Entscheidung für meine Zukunft und meine Familie" treffen.

© getty FC Bayern München, Gerücht: Champions-League-Hoffnung bei Sadio Mané? Der FC Bayern München darf auf einen Einsatz von Sadio Mané in der Champions League gegen Paris Saint-Germain hoffen. Nach Informationen der Abendzeitung sei dieser bereits im Hinspiel möglich. Für den Senegalesen sei die Aussicht auf ein Comeback in dieser Partie die größte Motivation während der Reha. Mané verletzte sich vor der WM 2022 in Katar am Wadenbeinköpfchen. Der Rekordmeister äußerte sich bisher nicht zu einer möglichen Rückkehr. Am 14. Februar kommt es zum ersten Aufeinandertreffen zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern im Achtelfinale der Champions League - dann zunächst in der französischen Hauptstadt.