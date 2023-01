Fast fünf km/h hinter Davies: Das ist der langsamste Bayern-Star

Der FC Bayern München hat in "Roadrunner" Alphonso Davies einen der schnellsten Spieler der Bundesliga in seinen Reihen. Aber ein Teamkollege ist ihm dicht auf den Fersen. Dem langsamsten Bayern-Spieler fehlen hingegen fast fünf km/h. Wir zeigen das Speed-Ranking der Bayern-Stars.

Trainer Julian Nagelsmann hat beim FC Bayern München in der laufenden Saison 2022/23 bislang 21 Feldspieler eingesetzt. Für unser Geschwindigkeits-Ranking haben wir jedoch alle Spieler mit weniger als fünf Einsätzen ausgeklammert. Deswegen finden sich die Youngster Paul Wanner (drei Einätze) und Gabriel Vidovic (ein Einsatz) nicht in der Liste.

Der französische Defensivmann hat in seinem zweiten Jahr bei den Bayern einen Schritt nach vorne gemacht. Und schnell ist Upamecano auch noch. Mit über 35 km/h lässt er so manchen Offensivstar hinter sich.

11. Platz: Noussair Mazraoui

Rechtsverteidiger

Gemessene Höchstgeschwindigkeit: 33,08 Kilometer pro Stunde

Mit Marokko schrieb Mazraoui in Katar fleißig mit am WM-Märchen. Schon vor der Endrunde spielte sich der Neuzugang, der vor der Saison von Ajax Amsterdam gekommen war, bei den Bayern immer mehr in den Fokus. Nur in puncto Geschwindigkeit hat der 25-Jährige mit Blick auf seine Defensivkollegen noch Luft nach oben.