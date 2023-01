FC Bayern, News und Gerüchte: So erfuhr Julian Nagelsmann von Manuel Neuers Verletzung

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat verraten, wie er von Manuel Neuers Verletzung erfahren hat. Sportdirektor Hasan Salihamidzic schiebt weiteren Wintertransfers einen Riegel vor - und ärgert sich über Schiedsrichter Daniel Siebert. Und Max Eberl erklärt, dass er ein Angebot des FCB abgelehnt hätte. Aktuelle News und Gerüchte zum Rekordmeister.

© getty FC Bayern, News: So erfuhr Nagelsmann von Neuers Ausfall Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat gegenüber ran verraten, wie er vom Ski-Unfall von Manuel Neuer erfahren hat. "Ich habe tatsächlich zuerst eine WhatsApp von Brazzo bekommen, dass Manu sich schwer verletzt hat. Da habe ich erst gedacht, dass es ein schlechter Scherz ist", sagte der 35-Jährige am Freitagabend. "Danach haben wir kurz telefoniert und es erfahren." Ihm habe die Verletzung extrem leidgetan, "weil er natürlich gerne der Mannschaft geholfen hätte. Mit ihm bricht da eine Stütze weg", verriet Nagelsmann. Als Ersatz holten die Bayern Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach: "Yann muss diese Stütze jetzt ersetzen, auch was das Coaching angeht. Er spricht Deutsch, er kennt die Bundesliga, unsere Spieler. Er hat viel von dem, was wir sehen wollen, auch in Gladbach gezeigt." Wie geht es weiter, wenn Neuer wieder fit ist? "Manu ist unser Kapitän, unsere Nummer 1. Wir schauen jetzt, dass er gesund wird, wir geben ihm die Zeit, gesund zu werden", sagte Nagelsmann bei DAZN: "Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass Manu ganz normal zurückkommt. Es ist eine schwere Verletzung, aber Manu hat schon mehrfach in seiner Karriere bewiesen, was für ein gutes Heilfleisch er hat."

© imago images FC Bayern, News: Hasan Salihamidzic spricht über Winter-Transfers Sportdirektor Hasan Salihamidzic vom FC Bayern München hat nach dem 1:1 in Leipzig verraten, wie es in der Winter-Transferphase für den Rekordmeister weitergeht. Der Deutsch-Bosnier sagte über weitere Transferaktivitäten bis Ende Januar: "Die sind abgeschlossen." Die Münchener werden also keine weiteren Spieler im Winter verpflichten. Nach den Verletzungen von Manuel Neuer und Lucas Hernández waren Yann Sommer und Daley Blind gekommen.

© getty FC Bayern, News: Max Eberl hätte Bayern-Angebot abgelehnt Der Geschäftsführer von RB Leipzig, Max Eberl, hätte sich laut eigener Aussage auch bei einem Angebot des FC Bayern München für RB Leipzig entschieden: "Tatsächlich hätte ich mich auch dann für Leipzig entschieden. Bayern München ist ein großartiger Klub. Aber sie sind mit Brazzo [Hasan Salihamidzic; Anm. d. Red.] und mit Oli [Kahn; Anm. d. Red.] einfach fantastisch aufgestellt", sagte der 49-Jährige im Interview mit ran.

© getty FC Bayern, News: So lief das Debüt von Yann Sommer Beim Debüt von Yann Sommer für den FC Bayern München war dem Schweizer noch kein Sieg vergönnt. "Sehr gut", antwortete Julian Nagelsmann bei Sat.1 auf die Frage, wie er die Leistung seines Neuzugangs im Tor bewerte: "Mutig, drei, vier Flanken abgefangen und mit dem Ball gut gespielt. Wirkte nicht so, als wenn er das erste Spiel für uns macht." Sommer wiederum war etwas kritischer mit sich selbst und seiner Leistung beim 1:1 gegen Leipzig. "Es ist klar, dass noch nicht alles hundertprozentig funktioniert hat", erklärte der ehemalige Gladbacher: "Ich kenne die Mannschaft noch nicht, sie mich noch nicht. Die Abläufe sind noch nicht abgestimmt, gerade im Spielaufbau." Dort hatte Sommer zwei-, dreimal einen Ball ins Aus geschlagen. "Da hat man ihm schon angemerkt, dass es sein erstes Spiel für Bayern ist", sagte auch Müller: "Aber das ist auch legitim, er wird da gut reinwachsen in diese Rolle." Eingefügt habe sich der Schweizer sehr gut. "Er ist ja ein bekanntes Gesicht", merkte der Vize-Kapitän der Münchner an: "Wir haben ja auch schon das eine oder andere Mal mit ihm Bekanntschaft machen dürfen, auch auf unangenehme Art und Weise." Lob gab es zudem von Hasan Salihamidzic: "Es war ein guter Anfang für ihn."