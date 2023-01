FC Bayern München, News und Gerüchte: Daley Blind mit heftigen Vorwürfen gegen Ajax

Die Bayern hatten offenbar eine prominente Alternative zu Yann Sommer im Visier. Daley Blind liefert sich einen heftigen Streit mit Ajax Amsterdam. Aktuelle News und Gerüchte zum FCB.

Auch kritisierte Blind Klaas-Jan Huntelaar, Berater des Managements bei Ajax: "Huntelaar will einen Kampf zwischen mir und den Fans kreieren. Das habe ich ihm auch so geschrieben. Es ist auch so typisch, dass sich Ajax als Erstes über die Situation äußert, obwohl es eine vertragliche Vereinbarung gab. Ich spreche nicht über Ajax und sie nicht über mich."

Der Däne steht aktuell bei der OGC Nizza unter Vertrag, zuvor stand er für Leicester City in der Premier League zwischen den Pfosten. In Nizza hat Schmeichel noch ein bis 2025 laufendes Arbeitspapier.

© imago images

FC Bayern, News: Sommer-Rückennummer verkündet

Yann Sommers Rückennummer wurde am Dienstagabend offiziell bekanntgegeben. So erhält der Schweizer beim deutschen Rekordmeister die Nummer 27. "Liebe Fans, es fällt mir nicht leicht, meine aktuelle Gefühlswelt zu beschreiben. Ich bin unheimlich dankbar für die vergangenen 8 1/2 Jahre bei der Borussia", schrieb der 34-Jährige in einem Instagram-Post an die Gladbach-Fans.

Auch der Verein verabschiedete sich auf Social Media von Sommer und schrieb: "Danke für 8,5 Jahre Borussia, Yann Sommer. Du wirst immer ein Teil der Fohlen-Familie sein".