Transfers, News und Gerüchte: Gipfeltreffen wegen Dortmunds Jude Bellingham offenbar in dieser Woche

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist geöffnet. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 2. Januar.

© getty Jude Bellingham Laut der spanischen AS wird in den kommenden Tagen bei einem Gipfeltreffen die Zukunft des umworbenen Jude Bellingham entschieden. Stattfinden soll es noch vor dem Abflug ins Trainingslager nach Marbella am 6. Januar. Demnach hätte der BVB die Bellingham-Seite um das Treffen gebeten, um Klarheit über seine Zukunftsplanungen zu bekommen. Teilnehmen werden dem Bericht zufolge neben Bellinghams Berater und Vater Dortmunds Vorstandsvorsitzender Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Sebastian Kehl. Bellinghams Vertrag läuft 2025 aus. Der FC Liverpool, Manchester City und Real Madrid gelten als Interessenten. Beim BVB geht man mittlerweile offenbar von einem vorzeitigen Abschied aus, als Ablösesumme werden 100 Millionen Euro plus mögliche Boni gehandelt.

© imago images Benjamin Weber Zweitligist SC Paderborn hat einen Nachfolger für den zum Bundesligisten VfB Stuttgart abgewanderten Sportchef Fabian Wohlgemuth gefunden. Benjamin Weber, langjähriger Assistent von Thomas Tuchel bei diversen Topklubs, übernimmt ab sofort den Posten des Sport-Geschäftsführers beim Tabellensechsten. "Er bringt in fachlicher und menschlicher Hinsicht alle Voraussetzungen mit, um unseren Fußball auf hohem Niveau zu stabilisieren und weiterzuentwickeln", sagte Paderborns Klubchef Thomas Sagel über Weber: "Neben den Erfolgen unserer Profimannschaft haben wir dabei auch die weitere Optimierung unserer Nachwuchsarbeit im Auge." Der 39 Jahre alte Weber war von 2006 bis 2015 als Videoanalyst und Chefscout beim Bundesligisten FSV Mainz 05 tätig. Danach folgte er dem früheren FSV-Trainer Tuchel zu Borussia Dortmund, Paris St. Germain und zum FC Chelsea.

© imago images Daouda Guindo Daouda Guindo kehrt vorzeitig vom FC St. Gallen zu RB Salzburg zurück.. Der 20-jährige Malier spielte in der Hinrunde per Leihe bei den Schweizern. In 17 Pflichtspielen gelangen ihm ein Tor und vier Assists.

© imago images Luca Kerber Luca Kerber vom Drittligisten 1. FC Saarbrücken hat Gerüchten zufolge das Interesse von Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion sowie dem Rangers FC aus Glasgow auf sich gezogen. "Es hat sich bisher noch keiner gemeldet", sagt FCS-Sportdirektor Jürgen Luginger. Der 20-jährige Mittelfeldspieler ist noch bis 2024 gebunden.

© imago images Jérôme Onguéné Jérôme Onguéné von Eintracht Frankfurt könnte im Winter verliehen werden. Laut Sportvorstand Markus Krösche plant die SGE im Winter "grundsätzlich keine größeren Veränderungen. Natürlich kann es sein, dass Spieler, die zuletzt kaum oder gar nicht gespielt haben - wie zum Beispiel Jerome Onguené - die Möglichkeit einer Leihe in Betracht ziehen. Aber wir planen keine größeren Transfers." Der 25-jährige Verteidiger wurde zuletzt mit einer Rückkehr zu RB Salzburg in Verbindung gebracht.

© imago images Nicolai Rapp Nicolai Rapp wechselt auf Leihbasis von Werder Bremen zum Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Laut einer Mitteilung von Werder hätten sich alle Beteiligten "grundsätzlich" auf eine Leihe geeinigt, nur letzte Formalitäten stünden noch aus. Wie lange der 26-jährige Mittelfeldspieler verliehen werden soll, ist unklar.

© imago images Keven Schlotterbeck Der VfL Bochum stärkt für den Abstiegskampf in der Bundesliga seine Defensive. Innenverteidiger Keven Schlotterbeck (25) kommt per Leihe vom Ligakonkurrenten SC Freiburg, das bestätigten beide Klubs am Montag. Der ältere Bruder von Nationalspieler Nico Schlotterbeck (23) schließt sich dem VfL vorerst bis zum Saisonende an, schon am Montag nahm er mit dem Team die Vorbereitung auf. "Keven ist mit dem Wunsch nach Veränderung mit der Möglichkeit auf mehr Spielzeit an uns herangetreten", sagte Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach: "Das können wir, gerade auch nach der Vertragsverlängerung im Sommer, gut nachvollziehen."

© getty Devis Vásquez Die AC Mailand steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Devis Vásquez von Club Guarani. Das berichtet Sky Italia. Demnach soll der Torhüter aus Kolumbien bereits auf dem Weg zum Medizincheck in Mailand sein. Vásquez soll bei Milan als Ersatzmann für Stammkeeper Mike Maignan fungieren. Der Franzose fällt allerdings schon seit Oktober mit einer Wadenverletzung aus, sodass der Neuzugang bereits sofort gefordert werden könnte. Die Rossoneri haben als Ersatzleute für Maignan aktuell nur die beiden Oldies Ciprian Tatarusanu (36) und Antonio Mirante (39) sowie das dänische Talent Andreas Jungdal (20) unter Vertrag.