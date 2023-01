FC Bayern München, News und Gerüchte: Erste Anzeichen für Aufstellung gegen Leipzig

Bezüglich der Bayern-Aufstellung beim Bundesliga-Restart gegen Leipzig gibt es erste Anzeichen. Für Joshua Kimmich war die Pause "fast zu lang". Laut Lothar Matthäus können zwei Teams den FCB gefährden, der BVB gehört allerdings nicht dazu.

Die Bild zeigte nun ein Foto vom Geheimtraining am Mittwoch, auf der die große Videoleinwand neben dem Trainingsplatz in Teilen zu sehen ist. Darauf abgebildet ist eine Aufstellung, die auf jeder Position zwei Spieler vorsieht, offenbar die erste und zweite Option. In der offensiven Dreierreihe würde die Rangfolge folgendermaßen aussehen: Zentral Eric Maxim Choupo-Moting vor Thomas Müller, links Kingsley Coman vor Mathys Tel und rechts Serge Gnabry vor Leroy Sané.

Am Freitag gegen RB Leipzig (20.30 Uhr live auf DAZN ) hat Bayern-Trainer Julian Nagelsmann besonders in der Offensive die Qual der Wahl. Abgesehen von Sadio Mané gibt es keine Ausfälle, die meisten Positionen sind doppelt hochkarätig besetzt, einige große Namen werden auf der Bank Platz nehmen müssen.

© getty

FC Bayern München, News: Joshua Kimmich brennt auf Leipzig-Spiel

Für Joshua Kimmich kann die Partie gegen Ex-Klub RB Leipzig nach der Bundesliga-Unterbrechung aufgrund der WM nicht schnell genug kommen: "Der Urlaub war mir (...) fast zu lang, ich war froh, als der Ball wieder rollte", sagte er der Leipziger Volkszeitung. "Wenn wir ans Limit kommen und unsere 100 Prozent auf den Rasen bringen, ist es für jede Mannschaft schwer, gegen uns zu spielen und Punkte zu holen. Wir spielen immer auf drei Punkte, auch in Leipzig."

Angesprochen auf seine Äußerung nach dem bitteren Vorrundenaus in Katar, er habe Angst in ein Loch zu fallen, erklärte er: "Ich sage das, was ich empfinde. Und nach unserem Ausscheiden habe ich es genau so empfunden. Das war für mich ein sehr emotionaler Augenblick." Durch die Unterstützung von Freunden und der Familie habe sich seine Verfassung aber zumindest etwas gebessert.

An seiner grundsätzlichen Herangehensweise habe sich seit seiner Zeit in Leipzig, wo er von 2013 bis 2015 spielte, nur wenig geändert. "Meine Grundfesten sind nach wie vor die gleichen. Ich hasse Niederlagen, liebe Herausforderungen, habe mit dem FC Bayern und der Nationalmannschaft große Ziele", sagte Kimmich. Beim DFB sei es notwendig, dass spätestens bis zur Heim-WM 2024 "Selbstverständnis, Überzeugung und Automatismen" zurückkehren.