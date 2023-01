FC Bayern: Wechsel von Yann Sommer nach München vor Abschluss - Gladbach findet Ersatz

Der Wechsel von Torhüter Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern München steht kurz vor dem Abschluss.

Der 34 Jahre alte Schweizer nahm am Mittwochnachmittag nicht am Training der Fohlen teil. Medienberichten zufolge befand er sich auf dem Weg nach München, um dort noch am Abend den Medizincheck zu absolvieren.

Sommer, der in Gladbach einen Vertrag bis Saisonende hatte, soll bei den Bayern bis 2025 unterschreiben. Die Ablöse für den Nationaltorhüter beläuft sich dem Vernehmen nach auf acht Millionen Euro, dazu könnten Bonuszahlungen in Höhe von 1,5 Millionen Euro kommen.

Die Wende im Ringen um die Nachfolge für den verletzten Kapitän Manuel Neuer, der nach einem Beinbruch bis Saisonende ausfällt, soll am Dienstagabend erfolgt sein. Die Bayern erhöhten ihr Angebot schrittweise von vier Millionen Euro plus zwei Millionen Boni auf zunächst fünf plus drei, dann auf sechs plus zwei und schließlich auf acht plus 1,5 Millionen - bis Gladbach einschlug.

Sommer könnte bereits am Freitag (20.30 Uhr) im Liga-Kracher bei RB Leipzig seine Bayern-Premiere feiern. Laut Trainer Julian Nagelsmann dauere die Eingewöhnungszeit "15 Minuten. Das ist kein Hexenwerk, das kriegt man schnell hin."

Zwar konnte Nagelsmann den Deal auf der Pressekonferenz am Mittwochnachmittag noch nicht offiziell verkünden, dennoch war er bei der Thematik zu Scherzen aufgelegt. Die Bosse, berichtete Nagelsmann vergnügt, "arbeiteten - Achtung Wortspiel! - Sommer wie Winter daran, den Kader zu verstärken, das ist auch jetzt der Fall".

Borussia Mönchengladbach: Jonas Omlin beerbt Yann Sommer

Möglich wurde der Transfer auch, weil die Borussia zuvor nach Blick-Informationen eine Einigung mit dem Sommer-Nachfolger Jonas Omlin (29) vom HSC Montpellier erzielt hatte.

Der Schweizer soll einen Vertrag bis 2027 erhalten. Als Ablösesumme für Omlin sind acht bis zehn Millionen Euro im Gespräch.