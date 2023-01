FC Bayern München, News und Gerüchte: Ablösedetails von Trainer Julian Nagelsmann offenbar enthüllt

Zu den Ablösemodalitäten beim Wechsel von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann aus Leipzig gibt es offenbar weitere Details. Während bei einem Stürmer die Zukunft noch geklärt werden muss, ist ein Neuzugang für den Sommer wohl schon bald fix. Außerdem: Ein Verteidiger will seine Schwächen nicht verraten.

Die weiteren fünf Millionen hingegen hängen von erfolgsbezogenen Faktoren ab. Für zwei Millionen Euro müsste Bayern mit Nagelsmann zweimal das Double gewinnen, die Meisterschaft in der Vorsaison reichte also nicht aus. Die restlichen drei Millionen wären im Falle eines Champions-League-Siegs innerhalb des Fünfjahresvertrags von Nagelsmann fällig.

© getty

FC Bayern, Gerücht: Choupo-Moting-Forderungen offenbar hoch

Die Zukunft von Eric Maxim Choupo-Moting über den Sommer hinaus ist noch nicht geklärt. In den Wochen vor der WM-Pause war er einer der absoluten Erfolgsgaranten und wurde von Trainer Nagelmann gar als "unverzichtbar" bezeichnet. Doch um den routinierten Kameruner zu halten, müsste der FC Bayern ein für ihn passendes Angebot machen.

Laut der Bild stellt sich Choupo-Moting ein Jahresgehalt von 3,5 Millionen vor, was eine deutliche Erhöhung der aktuellen Bezüge darstellen würde. Zudem wünsche er sich einen langfristigen Vertrag - also einen, der über das eine Jahr hinausgeht, welches der FC Bayern seinen Ü30-Spielern eigentlich anbietet. Die Verhandlungen mit Berater Roger Wittmann sollen in den kommenden Wochen in die entscheidende Phase gehen.

Seit Oktober 2020 steht der 73-fache Nationalspieler in München unter Vertrag, in 16 Partien in der aktuellen Saison steht er bereits bei elf Toren und drei Assists.