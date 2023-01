FC Bayern München holt Daley Blind: Fragen und Antworten zum Überraschungstransfer des FCB

Der FC Bayern München holt nach übereinstimmenden Medienberichten Daley Blind bis Saisonende. SPOX beantwortet die wichtigste Fragen zum ersten Wintertransfer des Rekordmeisters.

Plötzlich ging alles ganz schnell. Am Donnerstagvormittag landete Daley Blind in München, Sky fing den Niederländer ein wie er von einem Fahrer des FC Bayern abgeholt wurde, dann ging es zum Medizincheck. Anschließend sollte die Vertragsunterschrift folgen. SPOX beantwortet die wichtigsten Fragen zum ersten Wintertransfer der Bayern. Hier gibt es alle Wintertransfers des FC Bayern seit 2000 im Check.

© imago images Daley Blind zum FC Bayern: Bis wann läuft sein Vertrag? Der Vertrag des 32-Jährigen läuft laut übereinstimmenden Medienberichten bis Saisonende. Laut De Telegraaf soll es eine Option für ein weiteres Jahr geben. Die Bild berichtete allerdings, dass man sich im Sommer erneut zusammensetzen und neu verhandeln werde. Weiter hieß es, dass Blinds Vertrag stark leistungsbezogen sein soll und nur ein niedriges Grundgehalt beinhalte. Eine Ablöse wurde für Blind nicht fällig. Der Defensivspieler stand zuletzt bei Ajax Amsterdam unter Vertrag. Sein Arbeitspapier beim niederländischen Rekordmeister wurde zum Jahresende 2022 aufgelöst, das heißt seit dem 1. Januar war Blind vereinslos. Einem Bericht der Bild zufolge soll es bereits unmittelbar nach Blinds Aus in Amsterdam nach Weihnachten eine erste Kontaktaufnahme zwischen dem Abwehrspieler und den Bayern gegeben haben, Blind soll demnach sofort großes Interesse bekundet haben.

© getty Daley Blind: Wie lief es zuletzt bei Ajax Amsterdam? Blind und Ajax Amsterdam war lange eine Herzensangelegenheit. Schon als Achtjähriger schloss sich Blind dem Topklub seiner Geburtsstadt an und trat damit in die Fußstapfen seines Vaters Danny, der mit 493 Einsätzen bis heute Ajax-Rekordspieler ist. Abgesehen von einer halbjährigen Leihe zum FC Groningen 2010 und einem vierjährigen Engagement bei Manchester United lief Daley Blind in seiner Karriere vorwiegend für Ajax auf und brachte es insgesamt auf 333 Pflichtspiele (13 Tore). Daley Blind: Warum war er vereinslos? Sein Abschied Ende vergangenen Jahres verlief durchaus geräuschvoll. Schon vor Beginn der WM in Katar gab es Berichte über einen Winterabschied, sein ursprünglich bis Sommer 2023 laufender Vertrag wurde schließlich nach Weihnachten aufgelöst. "So hatte ich mir mein Ende bei Ajax nicht vorgestellt, aber aufgrund von Umständen ist es so gelaufen", richtete Blind via Twitter kritische Worte an seinen langjährigen Herzensklub. Auf besagte "Umstände" ging Blind nicht näher ein, laut niederländischen Medien soll es zu einem Vertrauensbruch mit Ajax-Trainer Alfred Schreuder gekommen sein. Blind hatte im Herbst seinen Stammplatz links hinten in der Viererkette an den 23-jährigen Owen Wijndal verloren. Und auch in der Innenverteidigung, in der Blind ebenfalls agieren kann, erhielten die deutlich jüngeren Calvin Bassey (23) und Jurrien Timber (21) den Vorzug.

© getty Daley Blind: Wie ist er in Form? Bei der WM war Blind in der niederländischen Nationalmannschaft unter Bondscoach Louis van Gaal auf der linken Seite gesetzt. In der 3-5-2-Grundordnung agierte Blind dabei als Schienenspieler im Mittelfeld. Blind stand in jeder Partie in der Startelf und verpasste bis zum Viertelfinale gegen Argentinien keine Minute, beim Duell mit dem späteren Weltmeister wurde Blind in der 64. Minute ausgewechselt. Am 3:1-Sieg im Achtelfinale gegen die USA hatte Blind mit einem Tor und einer Torvorlage auch seinen Anteil. Kurzum: Blind steht aktuell voll im Saft. Und das ist für ihn keine Selbstverständlichkeit. 2019 wurde ihm in einem Champions-League-Spiel gegen den FC Valencia plötzlich schwarz vor Augen. Die Diagnose: eine schwere Entzündung des Herzmuskels. Blind hatte großes Glück, ließ sich einen Defibrillator einsetzen und kehrte auf den Platz zurück. Eigentlich beeinträchtigt ihn das nicht, doch als der Herzschrittmacher im August 2020 in einem Testspiel gegen Hertha BSC auslöste und sich Blind entsetzt an die Brust fasste, wurde deutlich, dass die Sache mit dem Herzen ein ständiger Begleiter für ihn ist.

© imago images Die Erinnerungen an seine eigene Geschichte kamen auch beim Kollaps seines Freundes Christian Eriksen, mit dem er gemeinsam bei Ajax spielte, zum Vorschein. "Für mich war es ein Déjà-vu, das macht es so intensiv. Auch für meine Familie. Meine Eltern, meine Frau. Es war eine große emotionale Barriere, die ich durchbrechen musste, um überhaupt auf den Platz gehen zu können", sagte er nach Eriksens Zusammenbruch bei der EM 2021. Im Spiel der Niederländer ließ sich Blind dann unter Tränen auswechseln. "Ich habe ernsthaft überlegt, es zu lassen. Ich hatte selbst viele Probleme mit dem Herzen." Die Situation mit seinem Herzen ist für Blind zwar eine emotionale Belastung, aber aus medizinischer Sicht in Ordnung. "Die Ärzte sagen, ich bin in Sicherheit", auch wenn der Kopf ab und an andere Signale senden mag. In Italien verbieten die Liga-Statuten einen Einsatz mit Defibrillator, weswegen Eriksen seine Karriere damals bei Inter Mailand nicht fortsetzen konnte und mittlerweile für Manchester United aufläuft. In Deutschland gibt es solche Reglementierungen nicht.