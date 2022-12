FC Bayern München: Alle Winter-Transfers des FCB seit 2000

Der FC Bayern war in den letzten Jahren kein Freund von Wintertransfers. Einige Male nahmen die Münchner dennoch ordentlich Geld in die Hand. Nicht immer waren Volltreffer dabei.

SPOX blickt auf die Winter-Transfers des FCB in den 2000er Jahren zurück.

Wahrscheinlicher ist, dass der Rekordmeister im kommenden Sommer einen neuen Mittelstürmer verpflichtet. Im Gespräch ist dafür zum einen seit längerem Harry Kane von Tottenham Hotspur, aber auch Eric Maxim Choupo-Moting ist aktuell in Topform. Eine Vertragsverlängerung ist nicht unwahrscheinlich. Doch genug der Gegenwart! Wen hat es in der Vergangenheit nach München gezogen?

In die gleiche Kerbe schlug Sportvorstand Hasan Salihamidzic gegenüber Bild-TV : "Wir haben in diesem Sommer viel getan und ich denke, wir sind für die ganze Saison sehr gut vorbereitet. Wir werden im Winter nicht auf dem Transfermarkt aktiv sein."

Für die Rückkehr rief er Uli Hoeneß an: "Ich sagte ihm, ich hätte drei Optionen: Mit Fußball aufhören, OM-Trainer Philippe Troussier in den Arsch treten oder zu Bayern zurückkommen." Bayern sagte zu, Liza holte noch vier Titel und hörte 2006 auf.

Der Spielmacher, der unter Tränen damals aus Paraguay verabschiedet wurde, spielte nur fünfmal in der Bundesliga, wurde mehrmals ausgeliehen und beendete im Herbst 2022 schließlich seine Karriere.

2011 brannte Breno seine Villa in München unter Alkoholeinfluss ab, musste ins Gefängnis und kehrte zurück nach Brasilien. 2021 war seine aktive Karriere vorbei, aber dafür ist er glücklich mit der Familie und steht voll im Leben. Das ist das Wichtigste.

Ein trauriges Kapitel in der Geschichte des FC Bayern: Hinter Breno war ganz Europa her. Der FC Bayern machte das Rennen um den 18-Jährigen. Doch durchsetzen konnte er sich nie. Auch wegen diversen Verletzungen und Anpassungsproblemen.

© imago images

LANDON DONOVAN

Der US-Amerikaner kam im Winter 2008/09 auf Leihbasis von LA Galaxy. Note: 5.

Als Wunschspieler von Jürgen Klinsmann kam Donovan aus der MLS zum FC Bayern. Hermann Gerland sollte später sagen, dass der Offensivspieler nicht mal für die Reservemannschaft geeignet war.

Die Leihe war bis zum 15. März vorgesehen, die Bayern brachen sie schon am 8. März ab. In den USA Rekordhalter, in München ein Klinsi-Flop.