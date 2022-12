FC Bayern - News und Gerüchte: Karriereende für Kingsley Coman in Sichtweite?

Frankreichs Nationalspieler Kingsley Coman hat schon konkrete Gedanken an sein Karriereende. Derweil ist ein Teamkollege in der Kritik und ein Ex-Schalker will den neuen Arjen Robben gesichtet haben. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

© getty FC Bayern - News: Kingsley Coman befasst sich mit Karriereende Obwohl er gerade mal 26 Jahre alt ist, hat sich Flügelstürmer Kingsley Coman vom FC Bayern offenbar schon konkret mit einem Karriereende befasst. Im Gespräch mit L'Équipe sagte der französische Nationalspieler, der derzeit mit der Nationalmannschaft bei der WM in Katar weilt: "Ich versuche alles zu tun, damit mein Körper so lange wie möglich mitmacht. Aber mit 32 oder 33 Jahren, wenn du Dribbler bist, musst du dich umgewöhnen." Coman zeichnet vor allem seine Geschwindigkeit und seine Dribbelstärke aus. Und diese Dynamik aufrecht zu erhalten, hält Coman, der sich schon häufiger mit Verletzungen und muskulären Problemen herumschlug, für schwierig. "Das ist schon schwierig, und das ist nicht mehr der Fußball, der mir gefällt", ergänzte Coman und deutete damit an, nicht mehr allzu lange spielen zu wollen. Comans Vertrag beim Rekordmeister läuft bis 2027. Dann ist er 31 Jahre alt.

© getty FC Bayern - Gerücht: Spaltet Benjamin Pavard Frankreichs Kabine? Benjamin Pavard hat derzeit einen schweren Stand im französischen Nationalteam bei der WM in Katar. Zuletzt hatte bereits Trainer Didier Deschamps Kritik am Verteidiger des FC Bayern geäußert. Doch auch in der Kabine soll es Unmut geben. Wie L'Équipe berichtet, sollen einige Teamkollegen auf Pavard wegen dessen gezeigter Leistungen schimpfen. Einer davon sei Barcelona Ousmane Dembélé. Andere wie Torhüter Hugo Lloris oder Stürmer Olivier Giroud hingegen stehen dem Bericht zufolge immer noch hinter Pavard. Deschamps hatte nach der Niederlage gegen Tunesien am letzten Gruppenspieltag davon gesprochen, dass Pavard "nicht im richtigen Zustand" gewesen sei, um zu spielen. Details nannte er nicht, soll jedoch intern dessen Körpersprache und das Nicht-Einhalten taktischer Vorgaben genannt haben. Pavard ist Berichten zufolge generell unzufrieden mit seiner derzeitigen Situation und das auch beim FC Bayern. Er wolle Innenverteidiger spielen, wird aber hauptsächlich als Rechtsverteidiger eingesetzt, wie auch in der Nationalmannschaft. Daher befasse er sich auch mit einem Wechsel, der allerdings in diesem Winter aufgrund der Personalsituation beim FCB - Landsmann Lucas Hernandez fällt mit einem Kreuzbandriss mutmaßlich bis Saisonende aus - ausgeschlossen scheint.