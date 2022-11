FC Bayern, News und Gerüchte: Jamal Musiala wünscht sich einen alten Weggefährten zum FCB - Update zur Münchner Stürmersuche

Bayern-Juwel Jamal Musiala hat seinen Wunschmitspieler genannt, er kommt aus Englands Nationalteam. Außerdem gibt es ein Update zur Stürmer-Suche des FC Bayern München und einen neuen Rasen für die Allianz Arena. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München findet Ihr hier.

Nochmal? Richtig. Bellingham und Musiala kennen sich als Mitspieler aus den Jugend-Mannschaften der Engländer. Noch bis zur U21 lief Bayerns Toptalent noch für den Nachwuchs der Three Lions auf - mit einer kurzen Ausnahme bei Deutschlands U16 in einer Abstellungsperiode 2018. Da beide Spieler zum 2003er Jahrgang gehören, spielten sie dort häufiger zusammen.

Welche Spieler braucht der FC Bayern und wer würde ihn sofort besser machen? Während andere an bereits an der Weltspitze angekommene Superstars wie Erling Haaland oder Kylian Mbappé denken, wünschte sich Youngster Jamal Musiala einen Ligakonkurrenten als Mitspieler: "Mit Jude Bellingham nochmal zu spielen, wäre richtig cool", träumte er im Interview mit der Sport Bild .

FC Bayern, Gerücht: So viel müsste der FCB für Niclas Füllkrug zahlen

Am Sonntag schoss Niclas Füllkrug das entscheidende Ausgleichstor für Deutschland gegen Spanien. Am Dienstag folgten dann die Gerüchte, der deutsche Rekordmeister denke über eine Verpflichtung des neuen DFB-Stars nach. Wie die Bild berichtet, soll der SV Werder Bremen durchaus offen für einen Transfer sein, wenn der Preis stimmt. Der Grund dafür sind natürlich die Finanzen Werders. Bremen hat laut dem Bericht durch den Abstieg 38 Millionen Euro an Krediten (20 Millionen Rettungskredite, 18 Millionen Mittelstands-Anleihe) angehäuft, die in den nächsten sechs Jahren abbezahlt werden müssen.

"Grundsätzlich planen wir mit Niclas Füllkrug auch für die neue Saison" erklärte Bremens Leiter des Lizenzbereichs Clemens Fritz, "aber im Fußball ist vieles nicht planbar. Sollte ein unmoralisches Angebot kommen, das auch Niclas gerne annehmen möchte, müssen wir uns damit aufgrund unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten auseinandersetzen." Ab 20 Millionen Euro soll Werder gesprächsbereit sein, heißt es von der Zeitung.