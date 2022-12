FC Bayern, News und Gerüchte: Kritik an Serge Gnabry und Leroy Sané - Herbert Hainer spricht Machtwort bei Jamal Musiala

Bayern-Präsident Herbert Hainer hat ein Plädoyer für einen langfristigen Verbleib von Jamal Musiala gehalten. Eine DFB-Legende nimmt zwei Bayern-Stars in die Pflicht. Die Zukunft im Sturmzentrum sorgt weiter für Diskussionen. News und Gerüchte zum FC Bayern gibt es hier.

Allerdings glaubt der Europameister von 1980 grundsätzlich an das Offensiv-Duo des FC Bayern. "Mit der Zeit werden sie alle erfahrener und es begreifen. Arjen Robben und Franck Ribery wuchsen in München auch allmählich rein, auch Gnabry und Sane haben eine riesige Qualität", meinte er. Auch wegen dieser beiden Spieler müsse sich die DFB-Auswahl "generell nicht nach dem Gegner richten", sondern könne ihr Spiel durchziehen.

Der frühere Mittelstürmer Horst Hrubesch sieht die Leistungen der Nationalspieler Serge Gnabry und Leroy Sané kritisch. "Wenn ich dessen Möglichkeiten in der Liga und bei der WM sehe", schrieb Hrubesch in seiner kicker -Kolumne über Gnabry, "muss er einfach geil darauf sein, Tore zu machen. Das werfe ich ihm vor, dass er diese Chancen nicht konsequent nutzt. Auch Sané ist mal genial, mal unterirdisch."

© getty

FC Bayern: "Geben Musiala nicht her"

Bayern-Präsident Herbert Hainer hat klargestellt, dass sich der Verein in keinster Weise mit einem Abschied von Juwel Jamal Musiala beschäftige: "Wir geben ihn sowieso nicht her. Er will der Beste der Welt werden, und wir beim FC Bayern werden ihn auf diesem Weg unterstützen und begleiten. Gemeinsam können wir Großes erreichen", sagte Hainer der tz, angesprochen auf die rasante Marktwertentwicklung des Mittelfeldspielers.

Auch bei der WM könne man sehen, "welche außergewöhnliche Qualität dieser junge Kerl hat. Mir gefällt außerdem seine Herangehensweise, dass er sagt: ‚Hey, ich will mal der beste Spieler der Welt werden!' Das ist gelebtes Mia san Mia, mit seinen 19 Jahren, das hat er hier bei uns schnell aufgenommen."

Jüngst hatte Musiala erklärt, dass er auf individueller wie auf mannschaftlicher Ebene die allerhöchsten Ziele anstrebe, dazu gehöre irgendwann einmal auch der Gewinn des Ballon d'Or. Generell hat sich laut Hainer Musialas Außendarstellung verändert: "Im vergangenen Jahr wurde er noch als scheues Bambi betitelt - das ist vorbei. Jamal bringt Temperament in jedes Spiel. Er hat einen klaren Anspruch an sich selber, was er fußballerisch erreichen will. Und vom Können her ist er eines der größten Talente der Welt."

Zahlreichen Medienberichten zufolge stehen die internationalen Interessenten beim bis 2026 gebundenen Mittelfeldspieler Schlange, zuletzt brachte ihn die Mundo Deportivo mit Real Madrid in Verbindung. Dort könnte er gemeinsam mit Eduardo Camavinga und Federico Valverde das Mittelfeld der Zukunft bilden. Ebenso wird dort allerdings Jude Bellingham vom Rivalen aus Dortmund gehandelt.