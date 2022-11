FC Bayern, News und Gerüchte: Mega-Lob für FCB-Innenverteidiger Dayot Upamecano

Seine Kollegen in der französischen Nationalmannschaft singen ein Loblied auf Dayot Upamecano. Bayern-Boss Oliver Kahn kritisiert den Wirbel um die "One Love"-Binde der deutschen Nationalmannschaft. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München findet Ihr hier.

© getty Dayot Upamecano (l.) und Benjamin Pavard (r.) spielen beide für den FC Bayern und die französische Nationalmannschaft.

FC Bayern, News: Lob für Dayot Upamecano

Sowohl beim FC Bayern als auch in der französischen Nationalmannschaft machte Innenverteidiger Dayot Upamecano in der Vergangenheit ein ums andere Mal nicht den allerbesten Eindruck. Während der laufenden Weltmeisterschaft überzeugt der 24-Jährige aber mit guten Leistungen und bestätigt seine Topform bei den Bayern - was auch seine Kollegen anerkennen.

"Er ist ein Spieler mit vielen Qualitäten", lobte Raphael Varane die jüngsten Auftritte des Bayern-Stars. "Ihm fehlte ein wenig das Selbstvertrauen, das er mittlerweile bei der französischen Nationalmannschaft gewonnen hat. Er hat gezeigt, dass er die Kurve gekriegt hat, man merkt es daran, wie er sich ausdrückt."

Ähnlich positiv sieht die Entwicklung auch die französische Sportzeitung L'Equipe. Upamecano "befreite er sich endlich von dem Gewicht, das ihn daran hinderte, in Blau Leistung zu bringen. Der neue Upa scheint endlich angekommen zu sein", schrieb das Blatt nach den Spielen gegen Australien (4:1) und Dänemark (2:1).

In den beiden bisherigen Gruppenspielen stand der Innenverteidiger über die vollen 180 Minute auf dem Rasen und überzeugte mit guten Leistungen. "Ich habe vor der WM gesagt, dass ich das, was ich beim FC Bayern mache, auch mit der französischen Nationalmannschaft machen kann", sagte Upamecano selbst.