Manuel Neuer wird als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2022 nun doch nicht die "One Love"-Binde am Arm tragen. Dafür gibt es auch einen Grund. SPOX klärt auf.

Mit einem "Ja!" hatte er am Samstag bei einer Pressekonferenz des DFB noch auf die Frage geantwortet, ob er als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar mit der "One Love"-Binde auflaufen wird. Manuel Neuer weiter: "Wir haben die Rückendeckung von den Verantwortlichen und auch keine Angst vor möglichen Folgen. Die Power der Binde haben auch andere Nationen aus dem Westen mitgetragen. Es ist uns auch wichtig, dass wir nicht alleine dastehen."

Diese regenbogenfarbene Binde steht als Symbol gegen Homophobie, Antisemitismus, Rassismus sowie für Menschen- und Frauenrechte. In Katar, einem streng muslimischen Land, plante Deutschland schon seit einiger Zeit, ein Zeichen zu setzen - ebenso wie England, Wales, Belgien, Dänemark, die Niederlande und die Schweiz.

Nun, nachdem das Turnier im Wüstenstaat bereits eröffnet wurde, steht aber fest: Unter anderem Manuel Neuer darf die "One-Love"-Binde bei der WM 2022 in Katar nicht tragen. Warum? SPOX klärt darüber im Folgenden auf.

© getty Manuel Neuer mit der "One Love"-Binde am Arm.

DFB-Team, Kapitänsbinde: Darum darf Manuel Neuer die "One-Love"-Binde bei der WM 2022 in Katar nicht tragen

Rein theoretisch dürften Neuer und Co. die "One Love"-Binde durchaus tragen, allerdings hätte dies offenbar erhebliche sportliche Sanktionen zur Folge. Nachdem zunächst im Umlauf war, dass der jeweilige Kapitän für das Tragen dieser Kapitänsbinde schon zu Spielbeginn eine Gelbe Karte erhält - ab der zweiten Gelben Karte ist man für das nächste Spiel gesperrt -, soll die Drohung seitens des Weltverbands FIFA verschärft worden sein - sogar so weit, dass man es bei Nationalmannschaften interpretierte, etwa Punkte abgezogen zu bekommen.

Allein schon mögliche Sperren haben aber bereits für ein Einknicken gesorgt. Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung der sieben Nationen hervor: "Die FIFA hat sehr deutlich gemacht, dass sie sportliche Sanktionen verhängen wird, wenn unsere Kapitäne die Armbinden auf dem Spielfeld tragen. Als nationale Verbände können wir unsere Spieler nicht in eine Lage bringen, dass ihnen sportliche Sanktionen wie Sperren drohen, also haben wir unsere Kapitäne gebeten, die Binde nicht in FIFA-WM-Spielen zu tragen. Wir waren bereit, Geldstrafen zu zahlen, die normalerweise bei Verstößen gegen die Ausrüstungsvorschriften verhängt würden und hatten eine starke Bindung zum Tragen der Binde. Gleichwohl können wir unsere Spieler nicht in die Situation bringen, dass sie verwarnt oder sogar vom Platz verwiesen werden."

Weiter hieß es: "Wir sind sehr frustriert über die Entscheidung der Fifa, die wir für beispiellos halten - wir haben der Fifa im September geschrieben und sie über unseren Wunsch informiert, die One-Love-Armbinde zu tragen, um aktiv die Inklusion im Fußball zu unterstützen, und erhielten keine Antwort. Unsere Spieler und Trainer sind enttäuscht - sie sind starke Befürworter der Inklusion und werden ihre Unterstützung auf andere Weise zeigen."

Die FIFA teilte derweil mit: "Bei FIFA-Endrunden muss der Kapitän jedes Teams die von der FIFA bereitgestellte Kapitänsbinde tragen. Das Reglement der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022, das von allen Beteiligten genehmigt wurde, dient dazu, die Integrität des Spielfelds für alle Teilnehmer zu wahren, und gilt gleichermaßen für alle teilnehmenden Mannschaften. Die FIFA ist eine integrative Organisation, die den Fußball zum Wohle der Gesellschaft einsetzen will, indem sie gute und legitime Zwecke unterstützt, aber dies muss im Rahmen der allen bekannten Wettbewerbsregeln geschehen."

DFB-Team: Die Gruppe E bei der WM in Katar