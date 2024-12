Tom Bischof war schon auf dem Sprung zum FC Bayern: Holt er seinen Transfer jetzt nach?

© imago images

Tom Bischof: Spielte Wanner eine Rolle bei der letzten Verlängerung?

Die Bayern hätten es wohl darauf ankommen lassen. Das Interesse an Bischof war riesig. Zum Wechsel kam es dann aber doch nicht, weil die TSG Hoffenheim in nahezu letzter Sekunde ihre Bemühungen um den offensiven Mittelfeldspieler nochmal intensivierte. Vor allem Mäzen Dietmar Hopp schaltete sich ein und übernahm die Initiative.

Der Dezember und Januar wurden dann zu den entscheidenden Monaten. Während immer mehr Klubs auf die Situation Wanners aufmerksam wurden und sich die Gespräche mit Bischof in die Länge zogen, versuchten die Bayern nun, ihrem Top-Talent eine Zukunft in München schmackhaft zu machen. Als dann im Januar eine Welle an Coronaerkrankungen den Rekordmeister traf, wurde Wanner von Julian Nagelsmann gegen Borussia Mönchengladbach erstmals in der Bundesliga eingesetzt.

Am 28. Januar verlängerte Bischof in Hoffenheim, zwei Tage später gaben die Bayern bekannt, dass Wanner bleibt. Es ist nicht auszuschließen, dass es hier einen Einfluss aufeinander gab. Dass Bischof die Entwicklungen um Wanner genau beobachtet hat und sich so letztlich gegen einen Transfer entschied.