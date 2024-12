Kontakt schon hergestellt: FC Bayern München baggert angeblich an Youngster von Bundesligist

Bischof seit 2015 bei er TSG Hoffenheim

Bischof durchlief seit 2015 sämtliche Jugendmannschaften der TSG, in der aktuellen Saison bringt er es auf zehn Einsätze in der Bundesliga, dabei gelang ihm gegen RB Leipzig ein Treffer.

Zudem gewann er im Jahr 2024 die Fritz-Walter-Medaille in Gold als bester deutscher U19-Spieler.

Bischof und Hoffenheim gastieren im Achtelfinale des DFB-Pokals am Mittwoch beim VfL Wolfsburg, in der Bundesliga kommt es am Sonntag zum Duell gegen den SC Freiburg.