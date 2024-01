BVB, News und Gerüchte: Nottingham Forest und Borussia Dortmund verhandeln offenbar über Leihe von Giovanni Reyna

© getty

BVB, Gerücht: Borussia Dortmund verhandelt mit Nottingham wegen Giovanni Reyna

Borussia Dortmund und Nottingham Forest verhandeln aktuell offenbar über ein Leihgeschäft von Giovanni Reyna. Das geht aus einem Bericht von The Athletic hervor.

Dem Vernehmen nach plant der Premier-League-Klub darüber hinaus, eine Kaufoption in den Vertrag schreiben zu lassen, um den US-Amerikaner im Sommer fest verpflichten zu können. Laut Sky soll es außerdem schon eine mündliche Einigung zwischen dem Spieler und Forest geben.

Erst kürzlich wechselte Reyna die Berater-Agentur, was die Spekulationen um einen Abgang aus Dortmund anheizte. Ohnehin kommt der 21-Jährige in der Mannschaft von Trainer Edin Terzic kaum zum Zug. Zwar stand er 13-mal für den BVB in dieser Saison auf dem Rasen, meist aber musste er sich mit einer Jokerrolle zufrieden geben.

Reynas Vertrag in Dortmund ist noch bis 2025 datiert.