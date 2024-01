BVB, News und Gerüchte: Holt Borussia Dortmund einen Stürmer vom FC Arsenal?

© imago images

BVB, News: Schokotaler führten Gregor Kobel kurz in Versuchung

Borussia Dortmunds Torhüter Gregor Kobel hat die Fanproteste gegen den Investoreneinstieg beim 4:0-Sieg gegen den 1. FC Köln mit Humor genommen. Wie bereits am Spieltag zuvor äußerten die Anhänger in den Bundesligastadien auch am vergangenen Wochenende ihren Unmut. Beim Gastspiel des BVB taten sie dies unter anderem, indem sie in der Anfangsphase Goldstücke aus Schokolade auf das Spielfeld warfen.

Die meisten Münzen landeten dabei in Kobels Sechzehner. Anschließend meinte er lachend: "Als Schweizer war ich kurz in Versuchung. Ich habe kurz überlegt, aber dann dachte ich: Schokolade kommt wohl doch nicht so gut."

Stattdessen half er dann mit seinen Mannschaftskameraden mit, das Spielfeld von den Süßigkeiten zu befreien, sodass es nach einer kurzen Unterbrechung weitergehen konnte.