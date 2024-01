BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Zwei Top-Talente sollen wohl kommen, Niclas Füllkrug erreicht Meilenstein

© getty

BVB, News: Interesse an Top-Talent aus der Ligue 1?

Borussia Dortmund interessiert sich offenbar für Mittelfeldspieler Désiré Doué von Stade Rennes. Das berichtet die französische Zeitung L'Équipe.

Demnach könnte sich der BVB noch im Januar um den 18-jährigen Franzosen bemühen. Möglichst viele Informationen über Doué soll Dortmund bereits eingeholt haben.

Neben dem deutschen Vizemeister hat wohl vor allem auch Newcastle United den französischen U19-Nationalspieler auf dem Zettel.

Doué ist in Rennes bereits ein etablierter Spieler, in der laufenden Saison lief er bislang 16-mal in der Ligue 1 auf (zwei Tore, ein Assist). Sein Vertrag in Rennes läuft noch bis 2026.