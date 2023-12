FC Bayern München, News und Gerüchte: Spekulationen um einen Star von Milan - Thomas Tuchel äußert sich deutlich zu Alphonso Davies

Beim FC Bayern gibt es Spekulationen um die langfristige Besetzung des Torhüterpostens und Thomas Tuchel macht sich bei Alphonso Davies keine Sorgen. Außerdem: Jérôme Boateng nennt seinen Plan. Die FCB-News am Samstag.

Der 28-Jährige hat sich zu einem der besten Keeper Europas entwickelt, steht in Mailand noch bis 2026 unter Vertrag. Seit Frühjahr dieses Jahres ist Maignan auch die klare Nummer eins in Frankreichs Nationalmannschaft, bislang absolvierte er 13 Länderspiele für den amtierenden Vize-Weltmeister.

Neben Maignan hat Bayern dabei laut Sky derzeit zwei weitere Torhüter im Auge: Gregor Kobel von Borussia Dortmund und Alexander Nübel, der ohnehin noch bis 2025 in München unter Vertrag steht und für die laufende Saison an den VfB Stuttgart verliehen ist.

Am Dienstag hatte Neuer seinen Vertrag bei Bayern um ein weiteres Jahr bis 2025 verlängert . Darauf, dass der 37-Jährige seine Karriere dann beenden könnte, will man beim deutschen Rekordmeister natürlich vorbereitet sein.

Tuchel sagte: "Er ist unumstrittener Stammspieler, noch extrem jung, am absolut richtigen Platz, spielt regelmäßig auf allerhöchstem Niveau und hat noch Potential, sich weiterzuentwickeln. Deswegen bin ich da entspannt und habe Vertrauen in die Verantwortlichen hier im Klub."

© getty

FC Bayern, News: Für Jérôme Boateng kommt der FCB "medial zu schlecht weg"

Der ehemalige Bayern-Verteidiger Jérôme Boateng wundert sich über die Darstellung der FCB-Leistungen in den Medien. Für den Abwehrspieler ist klar: Die Saison seines Ex-Vereins ist gut.

Dem kicker sagte Boateng zu den Aussichten des Rekordmeisters in der Bundesliga: "Die Meisterschaft ist bei Bayern immer Pflicht und muss der Anspruch mit dieser Mannschaft sein, auch wenn Xabi Alonso mit Leverkusen es überragend macht. Die Bayern kommen aber im Vergleich medial zu schlecht weg, ihre Bilanz spricht - mit Ausnahme des Ausscheidens im DFB-Pokal - für sie."

Boateng, 2013 und 2020 Gewinner der Königsklasse, äußerte sich auch zur Lage in der Champions League: "Die Gruppenphase war gut, nicht überragend, vor allem aber kein Gradmesser. Ab dem Achtelfinale wird es spannend. Manchester City steht wohl etwas über allen anderen, dann kommen Real Madrid, der FC Bayern und vielleicht der FC Arsenal."

Der 36-Jährige sucht aktuell einen neuen Verein, ein erneutes Engagement in München platzte vor einigen Wochen. "Ich sehe mich künftig eher im Ausland, nachdem es mit dem FC Bayern nicht geklappt hat, gerne schon ab der Rückrunde", schilderte Boateng. "Italien, Spanien, ich bin für vieles offen. Ich habe in den Trainingsspielen beim FC Bayern gemerkt, dass ich vom Niveau her noch mithalten kann, will spielen und in den Rhythmus kommen."