FC Bayern München, News und Gerüchte: Wird Manuel Neuer für Julian Nagelsmann zum "Strohhalm"? - jetzt auch noch Sorgen um Min-Jae Kim

Für Didi Hamann ist Manuel Neuer ein Gewinner der DFB-Krise. Vor dem Spiel gegen den FC Kopenhagen bangt der FC Bayern München auch um Min-Jae Kim. Es gibt ein Update zur Personalie Max Eberl. Und: Ein Transfer von Thomas Tuchels Wunschspieler Ronald Araújo wird schwierig. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

© getty URUGUAY | RONALD ARAUJO (FC Barcelona): Der Innenverteidiger zog sich in einem Testspiel mit der Nationalmannschaft einen Sehnenabriss im Adduktorenbereich zu. FC Bayern, Gerücht: Schlechte FCB-Karten bei Araújo und Barcelona Ronald Araújo vom FC Barcelona ist angeblich der Wunschkandidat von Bayern-Trainer Thomas Tuchel als Verstärkung für die Abwehr, doch ein Transfer des Uruguayers dürfte sich nach Angaben der spanischen Sportzeitung Sport als unmöglich herausstellen. Demnach sind weder der Defensivmann noch sein Klub an einem Abgang interessiert. Barça werde sich dem Bericht zufolge mit keinen möglichen Angeboten für Araújo auseinandersetzen, auch wenn die Katalanen weiterhin finanziell schwer angeschlagen sind und frisches Geld gut gebrauchen könnten. Araújo besitzt bei Barça noch einen bis 2026 gültigen Vertrag, in dem eine fixe Ablösesumme von einer Milliarde Euro steht. Für Trainer Xavi und die Klub-Bosse soll Araújo eine der zentralen Figuren der Mannschaft für die kommenden Jahre werden. Von der Spielerseite kommt dem Bericht zufolge ebenfalls ein Bekenntnis zum Klub: Araújo fühle sich bei Barça und in Barcelona wohl und denke nicht über einen Abschied nach.

© getty FC Bayern, News: Muss Leon Goretzka als Innenverteidiger ran? Der FC Bayern trifft am Mittwoch in der Champions League auf den FC Kopenhagen (21 Uhr im LIVETICKER). Trainer Thomas Tuchel plagen vor dem Spiel mal wieder Abwehrsorgen. Der Grund: Min-Jae Kim droht einem Bericht der Bild zufolge auszufallen. Der 27-Jährige konnte demnach weder am Montag noch am Dienstag mit der Mannschaft trainieren. Nach der anstrengenden Länderspielpause und seinem darauffolgenden Einsatz beim 1:0-Sieg beim 1. FC Köln scheint der Südkoreaner einfach müde zu sein. Matthijs de Ligt fällt ohnehin wohl noch für den Rest des Jahres aus. Und auch Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui, der bei Engpässen in der Innenverteidigung ran kann, fehlte am Dienstag im Training. Deshalb könnte es sein, dass Leon Goretzka aus dem Mittelfeld nach hinten beordert wird.

© imago images FC Bayern, Gerücht: So geht es in der Personalie Max Eberl weiter Heuert er nun beim FC Bayern an oder nicht? Die Personalie Max Eberl zieht sich wie Kaugummi. Nun berichtet die Sport Bild, dass die Entscheidung darüber erst nach Schließung des Wintertransferfensters verkündet werden soll, also nicht vor dem 1. Februar. Eberl steht bei RB Leipzig noch bis 2026 unter Vertrag. Wollen die Münchner den 50-Jährigen also verpflichten, muss eine Ablöse bezahlt werden. Laut Sport Bild müsste der FCB fünf Millionen Euro an RBL überweisen.

© getty FC Bayern, News: Neuer als "Gewinner der Nationalmannschaftskrise" Manuel Neuer hat am Dienstag seinen Vertrag beim FC Bayern verlängert. "Das ist ein großer Vertrauensbeweis für Manuel Neuer. Die Bayern sehen ihn jeden Tag im Training. Sie scheinen genug gesehen zu haben, um den Vertrag jetzt nach wenigen Spielen ein Jahr zu verlängern", sagte dazu Didi Hamann bei Sky. Der frühere deutsche Nationalspieler ist sich nun sicher, dass der Torhüter auch im kommenden Jahr bei der EM im Tor der deutschen Nationalmannschaft stehen wird. "Neuer ist einer der Gewinner dieser Nationalmannschaftskrise", so Hamann: "Sollte er fit und gesund sein in den nächsten Länderspielen im März, dann gehe ich fest davon aus, dass er im Tor steht. Du kannst jetzt nichts mehr probieren, du musst dich an jeden Strohhalm klammern. Und da gehört ein Manuel Neuer in der Nationalmannschaft natürlich dazu."

© imago images FC Bayern, Gerücht: Alexander Nübel will Bayern-Vertrag nicht verlängern Am Dienstag verkündete der FC Bayern München offiziell, dass die beiden Torhüter Manuel Neuer und Sven Ulreich ihre Verträge bis 2025 verlängert haben. Alexander Nübel ist ebenfalls bis 2025 an den FCB gebunden, spielt allerdings in dieser Saison auf Leihbasis für den VfB Stuttgart. Nach Angaben der Stuttgarter Nachrichten denken die Bayern nun darüber nach, Nübels Vertrag ebenfalls um ein weiteres Jahr zu verlängern, damit der Keeper auch in der kommenden Saison ausgeliehen werden kann und sich bei den Bayern mit Neuer und Ulreich keinen Dreikampf liefern muss. Für Nübel ist das dem Bericht zufolge allerdings keine Option. Der VfB Stuttgart überlege, wie eine feste Verpflichtung Nübels darzustellen ist, doch sowohl bei der Ablösesumme als auch beim Gehalt kämen die Schwaben wohl an ihre Grenzen oder diese würden sogar überschritten.