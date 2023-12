BVB; News und Gerüchte: Kehl-Vertrauter vor dem Aus? Spaltung bei Borussia Dortmund wird vermutet

Die Führungsetage des BVB soll laut einem Medienbericht gespalten sein. Ein Vertrauter von Sportdirektor Sebastian Kehl stehe demnach vor dem Aus. Donyell Malen soll Borussia Dortmund zudem verlassen wollen. Bei der U16 gab es offenbar einen rassistischen Vorfall. News und Gerüchte zu den Schwarzgelben gibt es hier.

© getty

BVB, Gerücht: Kehl-Vertrauter vor dem Aus? Borussia Dortmund offenbar gespalten

Bei Borussia Dortmund soll es in der Führungsetage gewaltig knirschen. Nach Informationen von Sky gebe es bereits eine Spaltung in zwei Lager. Demnach stünden Trainer Edin Terzic, Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Berater Matthias Sammer auf der einen und Sportdirektor Sebastian Kehl sowie die Assistenten Slaven Stanic und Daniel Beiderbeck auf der anderen Seite.

So habe es zwischen den beiden Lagern regelmäßig Uneinigkeiten gegeben. Das betreffe unter anderem den im Sommer geplatzten Transfer von Edson Alvarez, aber auch die Entscheidung, Emre Can zum Kapitän zu machen.

Kehl habe sich mit Stanic und Beiderbeck umgeben, weil er nicht das komplette Vertrauen der Verantwortlichen des BVB spüre. Nach einem Vorfall in der Loge soll Stanic allerdings bereits vor dem Aus stehen. Nach dem Champions-League-Spiel gegen die AC Milan soll er schlecht über Edin Terzic gesprochen haben. In Dortmund gebe es den Vorwurf, dass der Sportkoordinator Stimmung gegen den Trainer mache, was vor allem Watzke missfalle.