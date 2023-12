BVB, News und Gerüchte: Interesse an PSV-Flügelspieler Johan Bakayoko

Donyell Malen könnte im Winter gehen - und ein talentierter Flügelspieler aus Belgien dafür als Ersatz kommen. News und Gerüchte zu den Schwarz-Gelben gibt es hier.

Bakayoko kommt in dieser Saison in 14 Spielen auf starke elf Scorerpunkte (drei Tore, acht Assists). Sein Marktwert liegt bei 25 Millionen Euro.

BVB, News: Mitspieler wollen Hummels-Verlängerung

Nach den starken Leistungen in dieser Saison sollen sich die BVB-Spieler dafür ausgesprochen haben, dass Mats Hummels seinen Vertrag beim BVB um ein weiteres Jahr verlängert. Das berichtet die Sport Bild. Das Arbeitspapier des Abwehrspielers läuft im Sommer aus, es gibt dem Bericht zufolge keine automatische Verlängerung, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind.

Vor der Saison hatten sich die BVB-Verantwortlichen demnach auf das Duo Niklas Süle und Nico Schlotterbeck für die Innenverteidigung festgelegt, doch Hummels habe die Bosse mit seiner Top-Verfassung beeindruckt, in der er sich nach der Sommerpause in Dortmund zurückgemeldet habe. Zuletzt glänzte Hummels unter anderem beim Auswärtssieg in der Champions League bei der AC Mailand, als er zum 'Man of the Match' gewählt wurde.

