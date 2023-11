BVB, News und Gerüchte - Roman Weidenfeller über Ex-Trainer Thomas Tuchel: "Nicht kritikfähig"

Romand Weidenfeller hat sich kritisch zu Ex-Dortmund-Trainer Thomas Tuchel geäußert und ein Abwehrspieler soll die Borussia verlassen. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

© getty

BVB, News: Roman Weidenfeller kritisiert Borussia Dortmunds Ex-Trainer Thomas Tuchel hart

Roman Weidenfeller hat sich in die aktuelle Debatte um Thomas Tuchel und dessen Außendarstellung eingeschaltet. Der langjährige BVB-Keeper, der zwei Jahre in Dortmund unter dem heutigen Bayern-Coach spielte, kritisierte Tuchel in der Sky-Sendung 'Triple'.

Weidenfeller erklärte: "Ich glaube, dass Thomas Tuchel nicht kritikfähig ist, dass er dafür nicht empfänglich ist und dass er da immer sehr sensibel reagiert. Das hat man in Dortmund erlebt. Das hat man erlebt, wenn Spieler mal nicht seiner Meinung waren - wie Nuri Sahin, der natürlich auch das Spielverständnis hat und ihm auch eine andere Idee präsentiert hat."

Damit spielte der Ex-Kapitän auf eine Situation im Jahr 2017 an, als Tuchel Sahin nicht für seinen Kader für das Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt (2:1) nominiert hatte. Aktuell steht Tuchel unter anderem wegen seiner Zoffs mit den TV-Experten Lothar Matthäus und Didi Hamann in der Kritik.

Weidenfeller erklärte, es habe in den beiden Tuchel-Jahren beim BVB immer wieder Reibereien in der sportlichen Leitung gegeben, diese führten schließlich auch zum vorzeitigen Abgang des Übungsleiters. Als Beispiel für die Uneinigkeit nannte Weidenfeller eine Situation auf dem Transfermarkt.

Der Klub habe Tuchel damals vorgeschlagen, Mario Götze vom FC Bayern zurückzuholen. "Er wollte aber unbedingt André Schürrle. Da gab es schon auch immer Reibereien. Ich glaube hinterher ist es ist wichtig, dass man am Ende eine Sprache spricht und vor Ort Farbe bekennt", so Weidenfeller.