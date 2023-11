BVB - Erkenntnisse zu Borussia Dortmunds Sieg gegen Newcastle United: Nicht die Zeit für Superlative

Borussia Dortmund bringt sich in der Champions League in eine gute Ausgangsposition für die letzten beiden Spieltage. Beim 2:0-Sieg gegen Newcastle United zeigt der BVB große Qualitäten, aber auch Luft nach oben.

Im zentralen Mittelfeld machten Salih Özcan und Marcel Sabitzer einen grundsoliden Job, auf den sonst so anfälligen Außenbahnen erwischten Julian Ryerson und Niklas Süle jeweils einen guten Tag. In der Innenverteidigung sorgte Hummels für Ordnung. Der Routinier stellte abermals unter Beweis, wie wichtig er aktuell für die Dortmunder ist.

Vorn rieb sich Niclas Füllkrug mehrfach an seinen Gegenspielern auf, ging auch mal etwas überhart zur Sache, ohne aber eine Verletzung zu riskieren. Es gab viele Phasen im Spiel, in denen der BVB deutlich aggressiver war als Newcastle. Die Intensität stimmte meistens.

© getty

BVB: Offensive Flexibilität - und viel Luft nach oben

Auch mit der Leistung im Angriff war Terzic grundsätzlich zufrieden. "Wir haben offensiv von Anfang an die Kontrolle gehabt. Heute haben wir endlich auch die Tiefe und die Konterräume gefunden", so der Trainer. Über 90 Minuten gesehen war Dortmund tatsächlich das gefährlichere Team.

Chancen erspielte sich der BVB auf unterschiedliche Art und Weise. Neben den von Terzic erwähnten Kontersituationen funktionierten vor allem lange Bälle auf Füllkrug. Der DFB-Stürmer machte viele Bälle fest, ließ sich aber auch regelmäßig ins Mittelfeld fallen, um dort Gegenspieler zu binden und seine Qualitäten als Wandspieler einzubringen.

Die Idee war klar: Wenn Füllkrug sich fallen ließ, gingen Karim Adeyemi oder Brandt tief. Gerade Adeyemi wurde häufig von seinen Mitspielern geschickt, schaffte es dafür aber zu selten, seinen Tempovorteil zu nutzen. Um in der Champions League weit zu kommen, brauche es "mehr Struktur", analysierte Experte Skhodran Mustafi bei Prime Video.

Damit traf der Weltmeister von 2014 den Kern der BVB-Probleme. Im Ansatz stimmte vieles, doch der Ertrag war abermals viel zu gering. Und so zitterte man im zweiten Durchgang nicht zum ersten Mal in dieser Saison ohne Not. Aus 17 Abschlüssen erspielte sich Dortmund nur 1,34 Expected Goals - die Chancenqualität war also oft nicht gut. Zu Recht lobte Füllkrug die "Gier", mit der man vor dem 1:0 mehrfach nachsetzte. Doch wie wenig Struktur hinter dieser Art von Angriffen steckt, ist bezeichnend.