Union Berlin: "Nicht wirklich der Anker!" Torsten Mattuschka mit Klartext zu Leonardo Bonucci und David Fofana

David Fofana hat Trainer Urs Fischer den Handschlag verweigert, Leonardo Bonucci musste Berichte über seine angebliche Unzufriedenheit mit dem Coach dementieren und rein sportlich läuft es ohnehin miserabel bei Union Berlin. Nun hat sich Klub-Legende Torsten Mattuschka zu den jüngsten Vorkommnissen bei den "Eisernen" geäußert.

"Solche Baustellen brauchst du nicht. Gib dem Trainer die Hand - auch wenn er Frust hat. Das verstehen wir alle", sagte "Tusche" in der Sky-Sendung Prime Time über Fofana: "Das ist einfach respektlos seinem Trainer gegenüber - auch seinen Teamkollegen und den Fans gegenüber. Das braucht kein Mensch, schon gar nicht in dieser Situation."

Der 20-jährige Stürmer entschuldigte sich nach der 0:1-Pleite in der Champions League gegen die SSC Neapel für sein Verhalten. Trotzdem würde Mattuschka eine Strafe begrüßen: "Es wird sicherlich eine Geldstrafe geben, die sollte es auch geben. Vielleicht sollte man den Jungen auch mal ein, zwei Spiele nicht mitnehmen, damit er wach wird." In der Tat wurde Fofana am Donnerstag von Union suspendiert.

Unions neuer Superstar Bonucci erklärte derweil, die Medienberichte über seine angebliche Unzufriedenheit mit Fischer seien erfunden. "Ich glaube Bonucci in dem Fall. Denn ich habe ihn in Wolfsburg erlebt. Da ist er abgegangen, obwohl er gerade einmal eine Woche da war. Und ich denke, dass das ein Vollprofi ist", sagte Mattuschka, der von 2005 bis 2014 das Union-Trikot getragen hat.

Und der 43-Jährige weiter: "Natürlich ist er enttäuscht, aber Urs Fischer kann ihn nicht aufstellen, nur weil es gegen eine italienische Mannschaft geht. Es gilt immer noch das Leistungsprinzip. Und in den Spielen, in denen er gespielt hat, war er jetzt auch nicht wirklich der Anker in der Abwehr. So ehrlich muss man auch sein."

Union hat wettbewerbsübergreifend zuletzt neun Partien in Folge verloren. In der Bundesliga belegen die Köpenicker mit sechs Punkten Platz 15, in der Champions League in Gruppe C mit null Zählern den letzten Rang. Weiter geht es für Union am Samstag mit dem Spiel bei Werder Bremen.