BVB-Fehlstart: Niclas Füllkrug macht sich keine Sorgen

Neuzugang Niclas Füllkrug bleibt trotz des Fehlstarts von Vizemeister Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga gelassen. "Für mich ist das keine Krise", sagte der Torjäger nach seiner Ankunft bei der Nationalmannschaft in Wolfsburg und fügte an: "Es ist unheimlich viel Qualität da. Deswegen bin ich gar nicht so skeptisch."

Der BVB hatte aus den drei Spielen gegen den 1. FC Köln (1:0), beim VfL Bochum (1:1) und gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim (2:2) nur fünf von neun möglichen Punkten geholt. "Man ist immer noch ungeschlagen. Natürlich hat man sich bei dem Auftaktprogramm aber andere Punkte vorgestellt", räumte der Ex-Bremer Füllkrug ein. Man sei "leider mit einer kleinen Delle gestartet".

Mit der deutschen Nationalmannschaft will Füllkrug neun Monate vor Beginn der Heim-EM bei den Fans verlorenen gegangenen Kredit zurückgewinnen. "Wir haben zweimal die Möglichkeit, die Fans wieder ins Boot zu holen. Wir haben die Möglichkeit, ein paar Sachen gutzumachen", sagte der angeschlagene Stürmer vor den beiden Länderspielen gegen Japan am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Wolfsburg und drei Tage später gegen Vize-Weltmeister Frankreich (21.00 Uhr/ARD) in Dortmund.

Der Lehrgang bedeute nach zuletzt nur vier Siegen in den vergangenen 16 Länderspiel viel, so der Neu-Dortmunder.