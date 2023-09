BVB, News und Gerüchte: "Haben uns selbst geschlagen!" Edin Terzic nach Heidenheim-Remis bedient – BVB-Fans unterstützen Jenni Hermoso nach Kuss-Skandal

Nach dem 2:2-Unentschieden gegen den 1. FC Heidenheim zeigte sich Edin Terzic bedient. Die BVB-Fans unterstützten die spanische Weltmeisterin Jenni Hermoso nach dem Kuss-Skandal mit dem spanischen Verbandspräsidenten Luis Rubiales. Die News und Gerüchte zu Borussia Dortmund am Samstag.

Borussia Dortmund kann das zweite Spiel in Folge nicht gewinnen und spielt nach einer 2:0-Führung nur 2:2 gegen Aufsteiger Heidenheim. Nach der Partie zeigte sich BVB-Trainer Edin Terzic bedient: "Es ist schwer, das Ganze zu erklären. Wir haben das Spiel komplett aus der Hand gegeben. Wir haben es über viele Phasen genau so gestaltet, wie wir es uns vorgenommen haben. Trotzdem gab es schon in der ersten Halbzeit ein paar Anzeichen, die uns nicht gefallen haben. In der zweiten Halbzeit hatten wir Glück mit dem Freistoß, wo wohl ein Handspiel vorlag. Danach haben wir uns ein bisschen gefangen und uns Torchancen rausgespielt, die wir aber liegen gelassen haben. Dann haben wir es wild werden lassen. Am Ende muss man sagen, dass wir uns selbst geschlagen haben."

Vor dem Bundesligaspiel gegen Heidenheim am Freitagabend setzten die Dortmunder Fans ein Zeichen der Unterstützung. Sie enthüllten ein Transparent mit der Aufschrift: "Wir glauben dir, Schwester, Solidarität mit Hermoso".

© getty

BVB, News: PSV statt FCB oder BVB – Armel Bella-Kotchap nach Eindhoven

Nach dem geplatzten Wechsel in die Bundesliga zieht es Nationalspieler Armel Bella-Kotchap zum niederländischen Spitzenklub PSV Eindhoven. Der Verteidiger, an dem wohl auch Bayern München und Borussia Dortmund interessiert waren, verlässt den Premier-League-Absteiger FC Southampton auf Leihbasis. Dies bestätigte PSV am späten Freitagabend. Ob der Deal eine Kaufoption beinhaltet, blieb zunächst offen.

Der 21 Jahre alte Bella-Kotchap hatte von 2019 bis 2022 für den VfL Bochum gespielt, ehe er den Sprung nach Southampton wagte. Trotz des Abstiegs der Saints überzeugte der Innenverteidiger, er war bis zum Schließen des Transferfensters in der Bundesliga bei den Spitzenteams Bayern und Dortmund gehandelt worden.

Nun schlug Eindhoven zu. "Er kann die Position genau so besetzen, wie wir es wollen. Er ist schnell, körperlich stark und auch gut am Ball", sagte PSV-Fußballdirektor Earnest Stewart: "Ich freue mich darauf, ihn im Team von Peter Bosz in Aktion zu sehen."