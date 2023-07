BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund will Giovanni Reyna wohl doch nicht abgeben

Der BVB hat offenbar kein Interesse daran, Giovanni Reyna in diesem Sommer abzugeben. Die Verpflichtung eines jungen Offensivmanns von Real Madrid rückt offenbar näher. News und Gerüchte zu Borussia Dortmund gibt es hier.

© imago images BVB, Gerücht: Borussia Dortmund will Giovanni Reyna wohl nicht abgeben Nachdem Gerüchte aufkamen, dass Giovanni Reyna per Leihe oder gar fest wechseln könnte, schreibt Sky mittlerweile, dass es beim BVB keinerlei Pläne gäbe, ihn abzugeben. Der 20-Jährige soll nach seinem Urlaub ganz normal ins Training einsteigen. Reyna hatte in den letzten Jahren immer wieder mit Verletzungen und Ausfallzeiten zu kämpfen und schaffte es kaum, sein Potential auf den Platz zu bringen. In der vergangenen Saison absolvierte er nur 1014 Minuten für den BVB. Die Rheinische Post hatte zuletzt berichtet, dass Borussia Mönchengladbach an einer Leihe interessiert sei.

© getty BVB, Gerüchte: Verpflichtung von Sergio Arribas rückt wohl näher Der BVB hat angeblich Sergio Arribas von Real Madrid angeboten bekommen, die Spanier stellen jedoch wohl eine besondere Voraussetzung. Sie würden dem BVB laut der AS nach zwei Jahren Leihe eine Kaufoption anbieten, wollen demnach jedoch weiter 50 Prozent der Rechte an Arribas behalten. Dies schrecke den BVB nicht ab, der 21-Jährige habe "in den vergangenen Stunden an Bedeutung gewonnen" in den Plänen der Dortmunder. Vorher wolle der BVB laut dem Kicker jedoch seinen Kader verkleinern. Arribas spielt seit 2020 für Real Madrid Castilla, der zweiten Mannschaft der Hauptstädter.

© getty BVB, News: Meyer schätzt Saisonfinale wichtig für Zukunft Alexander Meyer verlängerte seinen Vertrag beim BVB bis Sommer 2025 und ist offenbar stark beeindruckt von der Unterstützung der Fans in Dortmund. "Wenn man miterlebt, was hier in der Stadt am letzten Spieltag los war, das ganze Drumherum - da will man den Fans einfach wieder etwas zurückgeben", wird der Ersatztorhüter auf der Vereins-Homepage zitiert. Der Ausgang der vergangenen Saison schmerze zwar noch immer, Meyer wolle daraus jedoch das Beste machen. "Das war eine Sache, für die man erstmal gebraucht hat und es verarbeiten musste. Die Pause, die relativ lang war, tat schon gut, sich davon zu erholen", sagte er: "Aber wir können auch eine Menge daraus ziehen, insbesondere Motivation. Wie es am Ende gelaufen ist, wird ab jetzt ein Teil von uns sein. Jetzt wollen wir es wieder gemeinsam anpacken und es in die andere Richtung drehen." Meyer lief in der vergangenen Spielzeit, seiner ersten beim BVB, siebenmal in der Bundesliga auf. Auch in der Champions League kam der 32-Jährige zum Einsatz.