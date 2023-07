Borussia Mönchengladbach denkt angeblich über Leihe von BVB-Star Giovanni Reyna nach

Borussia Mönchengladbach beschäftigt sich angeblich mit einer möglichen Verpflichtung von Borussia Dortmunds Offensivspieler Giovanni Reyna.

Wie die Rheinische Post berichtet, denkt man bei Gladbachs Verantwortlichen derzeit darüber nach, Reyna möglicherweise vom BVB auszuleihen. Konkretes habe sich dabei bisher aber noch nicht ergeben.

Reyna steht in Dortmund noch bis 2025 unter Vertrag, wurde vergangene Saison aber kaum einmal in der Startelf aufgeboten. Meist von der Bank kam er insgesamt zu 30 Pflichtspieleinsätzen, in denen ihm sieben Tore und vier Vorlagen gelangen.

Um mehr zu spielen, könnte eine Leihe für den 20-jährigen US-Amerikaner tatsächlich interessant sein.

Reyna war 2019 von New York City FC nach Dortmund gewechselt. Insgesamt lief er bislang 107-mal für die erste Mannschaft des BVB auf (17 Tore, 16 Vorlagen).