BVB, News und Gerüchte: Giovanni Reyna führt USA zum Sieg in der Nations League - und verletzt sich

Giovanni Reyna hat die USA mit einer starken Leistung zum Nations-League-Sieg geführt, musste zur Pause aber verletzt vom Platz.

BVB, News: Giovanni Reyna gewinnt Nations League und verletzt sich

Ein starker Giovanni Reyna hat die Nationalmannschaft der USA zum erneuten Triumph in der Nations League geführt. Im Finale gegen Kanada legte der Offensivspieler von Borussia Dortmund beide Treffer zum 2:0 (2:0)-Sieg auf, das US-Team entschied nach dem ersten Finale 2021 auch die zweite Ausgabe der Nations League der CONCACAF für sich.

Der frühere Bayern-Profi Chris Richards (12.) und Folarin Balogun (34.) trafen zum Sieg. Dem ersten Treffer ging ein Eckball Reynas voraus, vor dem zweiten spielte er Balogun mit einer starken Einzelleistung frei. Doch zur Halbzeit musste der Matchwinner schon den Platz verlassen.

Aufgrund von Problemen am Knöchel konnte Reyna im zweiten Durchgang nicht mehr weiterspielen. Es ist bereits die vierte Verletzung in der laufenden Saison für den talentierten Mittelfeldspieler. Trotzdem hat er mit seiner starken Leistung die USA zum Erfolg geführt und ein klares Zeichen gesetzt: Der Erfolg der USA geht nur mit Gio Reyna. Das sieht auch der neue und alte USA-Coach Gregg Berhalter so, der deshalb sein zerrütetes Verhältnis mit Reyna reparieren möchte.