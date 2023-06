BVB, News und Gerüchte: Bekommt Borussia Dortmund nur 27 Millionen Euro für diese vier Spieler?

Borussia Dortmund möchte offenbar vier Spieler abgeben - die kombinierte Verkaufssumme soll aber nur bei 27 Millionen Euro liegen. USA-Coach Gregg Berhalter möchte seine Beziehung zu BVB-Star Giovanni Reyna reparieren. Die News und Gerüchte zum BVB.

Obwohl sich Reyna im Nachgang entschuldigte, jedoch über das Bekannt-Werden enttäuscht zeigte, ging die Fehde weiter. Wie ESPN und The Athletic berichteten, hatten sich Reynas Eltern eingemischt. Mutter Danielle Reyna soll Informationen über einen 13 Jahre zurückliegenden Vorfall häuslicher Gewalt bei Berhalter an den US-Verband weitergegeben haben. Daraufhin wurde eine Untersuchung gestartet und der auslaufende Vertrag Berhalters zunächst nicht verlängert - erst am gestrigen Samstag wurde der neue Vertrag abgeschlossen, der mit den Länderspielen im August beginnen wird.

Der neue und alte Nationaltrainer der USA Gregg Berhalter erklärte auf seiner Antritts-Pressekonferenz, er habe "einiges an Arbeit zu tun", um die Beziehung mit BVB-Star Giovanni Reyna zu reparieren. "Gio ist ein wichtiger Spieler in diesem Team", erklärte Berhalter seine Bestrebungen, "er ist ein extrem talentierter Einzelspieler und ich habe sowohl die Pflicht als auch das Engagement, ihn zu trainieren wie jeden anderen Spieler. Ich möchte das Beste aus ihm herausholen."

BVB, News: "Gebrochenes Herz" bei Brandt

Julian Brandt will aus der dramatisch verspielten Meisterschaft mit Borussia Dortmund zusätzliche Motivation ziehen. "So leer die Gesichter in der Kabine danach waren, so sprachlos ein jeder von uns auch war, jetzt ist da eine ganz bestimmte Motivation", sagte der Nationalspieler im Interview mit der Welt am Sonntag.

Diese Motivation rühre "aus einem unglaublichen Zusammenhalt", so Brandt: "Niemand im Stadion war danach allein für sich, alle waren füreinander da."

Der BVB hatte Bayern München durch ein 2:2 gegen den FSV Mainz 05 am letzten Spieltag die elfte Meisterschaft in Serie ermöglicht. "Es war niederschmetternd, es hat sich angefühlt wie ein gebrochenes Herz", sagte Brandt, fügte aber an: "Am liebsten würde ich auf den Urlaub verzichten und sofort die neue Saison beginnen. Ich möchte so gern etwas gutmachen."